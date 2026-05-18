Subcampeón con autoridad y la mejor defensa de la liga, eliminado en la Liga de Campeones con un fuerte impacto económico —según el director general, Carsten Cramer— y eliminación en octavos de la Copa DFB: el balance de la temporada 2025/26 del Borussia Dortmund es positivo en la Bundesliga. Sin embargo, no es ni mucho menos excelente, ni tampoco superior al de las dos temporadas previas.
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¡Poco mejor que los dos años anteriores! El segundo puesto del BVB es un engaño
«Hay que tener en cuenta de dónde venimos», repitieron los responsables del BVB durante casi once meses. Para contextualizar: el equipo pasó del quinto puesto (2023/24) al cuarto (2024/25), llegó a una final de la Champions y, en la siguiente campaña, a cuartos. En la Copa quedó eliminado en octavos y en la segunda ronda.
Si ampliamos la muestra a las once temporadas desde la era Klopp, el equipo de Kovac ha logrado la tercera mejor campaña en la Bundesliga, la mejor en siete años, y en ocho de esas once ediciones marcó más goles.
Si ignoramos los dos cursos a los que tanto aluden los directivos, en ocho temporadas el equipo fue subcampeón cinco veces, tercero en dos y cuarto en una. Es el verdadero punto de partida del BVB y el piso mínimo para un club que es el segundo presupuesto de Alemania.
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¿Se ha consolidado realmente la base del BVB bajo la dirección de Niko Kovac?
El reciente subcampeonato, el sexto desde 2015, devuelve al BVB a la posición que espera. No ha ocurrido nada más, sin menospreciar el trabajo de Kovac.
El técnico de 54 años, responsable de la mejor defensa del Dortmund en una década (junto a Thomas Tuchel en 2015/16), presenta números sólidos: 43 victorias y solo 16 derrotas en 72 partidos oficiales. Kovac ha blindado la retaguardia, inculcado lucha y mejorado la eficacia ofensiva.
Es un logro notable, sobre todo si se considera el breve parón veraniego y el desgaste del Mundial de Clubes en EE. UU. El director deportivo, Ole Book, afirmó que la idea es construir sobre esta «muy buena base» de cara a la próxima temporada. Sin embargo, resulta cuestionable que el equipo sea realmente más estable para cumplir con el lema del «nuevo BVB» propuesto por el director general Carsten Cramer.
BVB: Clasificación en la Bundesliga desde la temporada 2015/16
Temporada Entrenador Clasificación Diferencia de goles Puntos 2015/16 Thomas Tuchel 2 82:34 78 2016/17 Thomas Tuchel 3 72:40 64 2017/18 Peter Bosz/Peter Stöger 4 64:47 55 2018/19 Lucien Favre 2 81:44 76 2019/20 Lucien Favre/Edin Terzic 2 84:41 69 2020/21 Edin Terzic 3 75:46 64 2021/22 Marco Rose 2 85:52 69 2022/23 Edin Terzic 2 83:44 71 2023/24 Edin Terzic 5 68:43 63 2024/25 Nuri Sahin/Niko Kovac 4 71:51 57 2025/26 Niko Kovac 2 70:34 73
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Así se imagina el futuro del BVB.
El Dortmund busca un juego más atrevido, creativo y dominador, algo que con Kovac apenas se vio. Para lograrlo se apostará por fichajes jóvenes con margen de crecimiento: talento que ilusione desde el principio y que, con el tiempo, pueda reportar plusvalías.
Sobre el papel suena bien; los aficionados aguardan con ilusión el primer mercado de fichajes de Book en el BVB. Sin embargo, tras los últimos 72 partidos oficiales del Dortmund, la pregunta clave es: ¿podrá Kovac, a quien, al parecer, pronto se le ofrecerá una segunda renovación anticipada de contrato en un año, cumplir realmente estos objetivos?
Para lograrlo debería reinventarse casi por completo como entrenador. En todas sus etapas anteriores, Kovac ha impuesto un pragmatismo defensivo cuyo estrecho corsé táctico ha reprimido el juego libre. En el Dortmund, el croata aún no ha logrado mejorar un estilo a menudo poco imaginativo y predecible.
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El BVB muestra claras carencias ante rivales fuertes
Por eso, la directiva exige avanzar en el desarrollo del equipo. El lema es claro: «La defensa funciona, que siga así; en ataque queremos más potencia». Por tanto, se revoca la decisión de Kovac de prescindir de extremos fuertes en duelos uno contra uno.
Para que esto funcione tácticamente, Kovac debería modificar su característico esquema de pases en U (aquí tienes la explicación detallada). Ese sistema fortaleció la defensa, Sin embargo, en ataque genera una gran dependencia de los centros. No es casualidad que Julian Ryerson haya terminado la temporada con 18 asistencias en solo 15 partidos.
Con este estilo, el BVB chocó pronto con sus límites ante rivales de igual o mayor nivel: en 16 partidos contra Bayern, Leipzig, Stuttgart, Hoffenheim, Leverkusen, ManCity, Inter, Tottenham y Bérgamo sumó solo cuatro victorias, perdió nueve y encajó 28 goles.
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El BVB y la falacia del segundo puesto
Frente a rivales fuertes, el Dortmund ha dado un claro paso atrás. Le faltan madurez, resistencia y contundencia, lo que cuestiona la calidad del equipo. El BVB lleva años con demasiados jugadores irregulares. Laterales como Ryerson y Daniel Svensson no alcanzan el nivel internacional; falta un mediocampista defensivo de jerarquía y no hay líderes claros.
En la liga, más allá de los resultados, su juego suele ser mediocre. Según los puntos esperados, el BVB sumó once más de lo previsto; sin ellos, habría entrado en Champions solo por diferencia de goles sobre el Stuttgart. A menudo marcó con muy pocas ocasiones, lo que disimuló los problemas.
Por eso es un error considerar el segundo puesto, y la temporada en su conjunto, como un éxito demasiado grande. Porque la estabilidad no significa automáticamente progreso. Pero este debe y tiene que producirse el año que viene. Para ello, Kovac tiene que volver a dar la talla, mejor y de forma diferente a como lo ha hecho hasta ahora.
Calendario del BVB: próximos partidos del Borussia Dortmund
Fecha Concurso Partido 18 de julio Partido amistoso Rot-Weiß Oberhausen vs. BVB 29 de julio Partido amistoso Cerezo Osaka vs. BVB 1 de agosto Partido amistoso FC Tokio vs. BVB