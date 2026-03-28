Pjanic: «La lucha por el Scudetto está abierta. ¿Roma y Juve en la Champions? Es difícil, está el Como. Aquí hay tres talentos bosnios que hay que fichar»

En la extensa entrevista concedida por Miralem Pjanic a LaGazzetta dello Sport no solo se habla de Bosnia e Italia, ni se limita al tema del Mundial.





El excentrocampista de la Roma y la Juventus también ha hablado de nuestra liga, de la complicada trayectoria en la Champions de sus dos antiguos equipos y de la lucha por el Scudetto, en la que el Inter es favorito, pero que aún está abierta. Por último, dada su nueva faceta como agente, también ha dado tres consejos para fichajes procedentes de Bosnia.



