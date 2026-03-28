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Emanuele Tramacere

Traducido por

Pjanic: «¿La celebración de Dimarco? No la entiendo; Bosnia les espera e Italia se llevará una sorpresa. En Zenica les daremos una paliza, no será nada agradable para los italianos»

Italy
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
Bosnia and Herzegovina vs Italy
Bosnia and Herzegovina

El ambiente de cara al partido entre Bosnia e Italia se está caldeando, y el excentrocampista de la Juve y la Roma ha explicado por qué.

Italia se enfrentará a Bosnia a domicilio en Zenica en la última jornada de la repesca de clasificación para el Mundial de 2026. El martes, en el Bilino Polje, a partir de las 20:45, habrá unas 9000 personas, pero el ambiente estará que arderá dentro y fuera del estadio, no solo por lo que hay en juego (el ganador se clasifica directamente para el Mundial), sino también por la polémica surgida tras la victoria de Italia contra Irlanda del Norte y por la celebración de Dimarco y otros compañeros captada por las cámaras de la Rai en el momento del penalti decisivo de Bosnia contra Gales.


Miralem Pjanic, excentrocampista bosnio de la Juventus y la Roma, ha vuelto a reiterar lo intensa y difícil que será la gestión emocional del partido para Italia y para los italianos que viajarán a Zenica, en una entrevista concedida a LaGazzetta dello Sport.


  • TODA BOSNIA SE DETENDRÁ DURANTE UNAS HORAS

    «No me sorprende; digamos que es el enfrentamiento que esperaba ver. Bosnia es mi hogar, por supuesto, pero Italia está en mi corazón como si fuera mi país de adopción. Soñamos con ir al Mundial, vosotros también. A ver cómo acaba todo. Para nosotros es un acontecimiento histórico. Bosnia se detendrá durante unas horas: tres millones de personas animando a nuestro equipo. Será un ambiente de locura nunca visto en el estadio. Os sorprenderá nuestra pasión».

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  • «VAMOS A ARREMETER, NO SERÁ NADA AGRADABLE PARA LOS ITALIANOS»

    «En Zenica vamos a darlo todo. A los italianos no les va a gustar nada estar allí, créeme. He visto a los jugadores motivados y seguros de sí mismos. Durante noventa minutos, o quizá más, no será simplemente un partido de fútbol: será una batalla deportiva».

  • «¿EL TRIUNFO DE LOS AZULES? LOS ESPERAMOS CON LOS BRAZOS ABIERTOS...»

    «¿La euforia de Dimarco y del resto de los Azzurri? Sinceramente, no entiendo por qué... Bosnia los espera con los brazos abiertos... (ríe, nota del editor). Ya veremos cómo acaba todo. Italia es Italia y la respetamos mucho. Pero quién sabe: tendrán que saber gestionar bien el partido en un ambiente terrible. Se necesitará carácter para salir de Zenica con una victoria».

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