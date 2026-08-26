Tras verse obligado a abandonar el Goldstone Ground en 1997, el Brighton se convirtió brevemente en inquilino del Priestfield Stadium del Gillingham, un estadio situado a unos 113 kilómetros de distancia. Aquel acuerdo estaba claramente lejos de ser ideal y las Gaviotas encontraron una especie de nuevo hogar en 1999, cuando regresaron a East Sussex.

Se instalaron en el Withdean, pese a las protestas de muchas partes, y pasarían 12 años jugando al fútbol profesional en unas instalaciones construidas específicamente para competiciones de atletismo, con el campeón olímpico Steve Ovett habiendo utilizado previamente la pista de atletismo.

McGhee, que heredó las riendas del Brighton en octubre de 2003, estaba entre quienes tenían la tarea de sacar el máximo partido a una situación complicada. El escocés, que defendió los colores del Aberdeen, el Newcastle y el Celtic en su etapa como jugador, fue capaz de hacer las paces con los retos que se le presentaban.

El Brighton militaba entonces en la tercera categoría, después de haber coqueteado con la aterradora perspectiva de desaparecer unos años antes, pero fue capaz de llegar al Championship en el Withdean antes de dar brevemente un paso atrás de nuevo.