Piers Morgan, famoso seguidor del Arsenal, responde a las críticas sobre cómo accedió al campo del Crystal Palace para celebrar el título de la Premier League

Morgan y sus hijos Bertie, Stanley y Spencer celebraron el título del Arsenal en el campo junto a Jack Whitehall y Jake Wood. La afición criticó que accedieran sin autorización tras la victoria 2-1 sobre el Crystal Palace en la última jornada.

Los Gunners ya se habían asegurado su primer título de la Premier League en 22 años antes de llegar a Selhurst Park. Los aficionados se preguntaron cómo Morgan eludió los protocolos del estadio para conseguir fotos exclusivas con Mikel Arteta y los veteranos del primer equipo.







