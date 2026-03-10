Piero Hincapie ya es un héroe de culto del Arsenal, así que, ¿qué papel desempeñará Myles Lewis-Skelly en el futuro de los Gunners?

Mientras Hincapie se prepara para recibir los numerosos homenajes de su club natal, debe de ser un momento extraño para Lewis-Skelly. El equipo de su infancia podría ganar el cuádruple, pero él ha tenido muy poca influencia en su campaña hasta ahora. A tres meses del Mundial, sus esperanzas de entrar en la selección inglesa se desvanecen rápidamente, solo un año después de emerger como una posible pieza clave para los Tres Leones.

Thomas Tuchel envió una advertencia pública a Lewis-Skelly el pasado mes de octubre, un mes antes de que fuera descartado de la selección inglesa: «Ser un buen ciudadano en la concentración no será suficiente a lo largo de un año. Era un jugador muy bueno en la concentración, un muy buen compañero de equipo en la concentración. Pero ser un buen compañero de equipo en la concentración puede no ser suficiente para quedarse todo el año con nosotros. Hay que rendir a nivel de club de forma regular.

En la última concentración se ganó el reconocimiento, y yo estaba convencido de que teníamos que cuidar de él y nominarlo porque habíamos acelerado su carrera. Era nuestra responsabilidad después de haberlo convocado la temporada pasada. Así que nos mantenemos fieles a ello. Ahora formaba parte de una concentración muy exitosa, por lo que obtiene la recompensa por ello. Pero si recuerdas, no formaba parte de la plantilla de 20 jugadores en el partido de Serbia.

Aun así, su comportamiento fue excepcional, aunque no formara parte de la plantilla. Su entrenamiento, su actitud, su forma de animar y apoyar a los chicos en el campo fue excepcional y del más alto nivel. Es uno de los jugadores que se beneficia de esta decisión, de mantener la misma plantilla, pero su rendimiento [en el Arsenal] será un factor clave en el próximo mes. También se beneficia de la proximidad de las concentraciones y de que [la última] fue hace tres semanas».

Después de que Tuchel lo dejara fuera, Arteta le ofreció un mensaje de apoyo. «Si nos fijamos en su edad y en lo que ya ha conseguido, es simplemente extraordinario. Así que no te fijes en el único momento [malo] que te está pasando, porque quizá ocurra por una buena razón y hoy no puedas verlo», dijo, antes de limitar aún más los minutos de Lewis-Skelly.