Piden 70 millones de euros: al parecer, el Arsenal está muy interesado en la estrella emergente de la Bundesliga

Kofane llegó al Werkself el verano pasado procedente del Albacete, equipo de la Segunda División española. En su primera temporada, destacó de inmediato en la Bundesliga, lo que le valió la oportunidad de jugar también en la Liga de Campeones, donde el Bayer cayó ante el Arsenal en un enfrentamiento directo.

En total, el jugador de 19 años suma 15 puntos en 39 partidos oficiales con el Leverkusen.