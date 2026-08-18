Según se informa, el Union estaba muy interesado en fichar al central este verano, pero el Toulouse estaba decidido a no dejar salir al internacional estadounidense antes del final de la temporada. Enero era, supuestamente, una solución de compromiso adecuada. McKenzie será el segundo defensa DP que el Union ha incorporado en los últimos meses, después de hacerse con el lateral izquierdo Kai Wagner, procedente del Birmingham City, en julio.

La noticia fue adelantada por The Athletic.



