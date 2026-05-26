La etapa de Neville en el Portland Timbers terminó tras la derrota 3-1 ante San José Earthquakes. El resultado dejó al equipo en el penúltimo lugar de la Conferencia Oeste, a ocho puntos de la clasificación directa a los play-offs de la MLS. El club confirmó el lunes su salida de mutuo acuerdo.

La decisión llega en un momento clave, antes del parón por el Mundial, cuando el club busca reactivar su campaña. Neville, quien llegó en 2023 tras dejar el Inter de Miami, no logró que el equipo mantuviera la regularidad ni resolviera sus problemas defensivos a pesar de contar con una plantilla de calidad.