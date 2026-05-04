Waddle, que jugó 62 partidos con Inglaterra y habló en nombre de Genting Casino —un casino en línea de primera categoría con una tragaperras de fútbol—, respondió a GOAL al ser preguntado a quién elegiría en una decisión difícil: «Para mí, Rogers ha sido el más regular. Lo he visto muchas veces: es ágil, fuerte y está lleno de confianza ahora. No sé si sus piernas aguantarán, ha jugado mucho y podría llegar cansado al Mundial.

«Palmer no vive su mejor momento con el Chelsea, ha sido irregular tras un buen inicio y una lesión.

Me gusta Eze en el Arsenal, aunque no recibe suficientes minutos. Admiro su técnica y su visión de juego.

Bellingham, para mí, puede actuar de centrocampista; tiene la energía para ello, no lo pondría de 10. Sabe marcar, llega al área y cubre mucho terreno. Es sencillo: recibe, pasa y corre.

En creatividad me quedo con Rogers, Palmer y Eze. Phil Foden, lamentablemente, ha perdido frescura: sea por energía o lesiones, no es el mismo de antes.

Leí que quizá ni esté en el avión y creo que es probable. No ha jugado bien con el City; ha tenido buenos momentos, pero ahora hay otros por delante para esa camiseta 10».