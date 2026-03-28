Nadie más que Phil Foden, a quien le queda poco tiempo para ganarse un puesto en la convocatoria de Thomas Tuchel. A pesar de ser uno de los mejores y más laureados futbolistas ingleses de la última década, Foden cuenta con un historial muy escaso con la selección inglesa del que pueda presumir. Solo ha marcado cuatro goles en 48 partidos, y su último tanto en un partido oficial lo anotó contra Gales en el último Mundial de Catar.

Tuchel tiene pocos motivos para depositar mucha confianza en Foden, ya que el jugador pidió no ser convocado para los partidos internacionales del pasado mes de junio y no logró destacar en la última concentración de noviembre. Para empeorar aún más las cosas, el jugador de 25 años ni siquiera puede esgrimir sus actuaciones en el Manchester City como prueba de que sigue rindiendo al más alto nivel, ya que ha perdido el puesto en el equipo de Pep Guardiola, un hecho que quedó perfectamente demostrado al salir al campo solo en el tiempo añadido de la final de la Carabao Cup contra el Arsenal.

Foden se jugaba mucho contra Uruguay, pero, con los ojos de toda la nación puestos en él, volvió a quedarse corto. No fue el único.

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