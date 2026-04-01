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Phil Foden recibe una clara advertencia de Thomas Tuchel sobre sus opciones en el Mundial, ya que el seleccionador de Inglaterra afirma que la estrella del Manchester City «tiene dificultades» para demostrar su calidad sobre el terreno de juego
Foden se enfrenta a la incertidumbre sobre su convocatoria para el Mundial
La participación de Foden en el torneo que se celebrará en Estados Unidos este mes de junio parece estar seriamente en duda. A pesar de ser una figura destacada de la Premier League con el City, su prolongada dificultad para trasladar al equipo nacional sus logros en el club ha llevado a Tuchel a cuestionar su eficacia. La advertencia llega tras una decepcionante serie de partidos de despedida, que se saldó con un empate 1-1 ante Uruguay y una derrota por 1-0 ante Japón. Solo ha marcado cuatro goles en 49 partidos internacionales, frente a los 110 tantos en 360 partidos con el City.
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Tuchel explica la falta de conexión en el campo
Al ser preguntado por las decepcionantes actuaciones contra Uruguay y Japón, el entrenador se mostró sincero respecto a la desconexión entre el talento del jugador y su rendimiento. Al destacar un problema recurrente, hizo un análisis exhaustivo de la situación sin andarse con rodeos.
«Lo intentó todo. Diría que estuvo excelente en la concentración, pero, sí, le cuesta demostrarlo sobre el terreno de juego», afirmó.
El alemán se explayó sobre la frustración de ver al delantero destacar entre bastidores y añadió: «No ha tenido muchos minutos con el City últimamente. Luego llegó a la concentración con una sonrisa radiante y estuvo muy bien en los entrenamientos, y pensé que nos sorprendería y jugaría con el mismo brío y entusiasmo, pero le cuesta tener un impacto total».
No hay puesto asegurado para el creador de juego
La valoración más contundente se produjo cuando se le preguntó al técnico si podía justificar de forma realista la convocatoria de un jugador que actualmente está teniendo dificultades para rendir bajo la presión de la escena internacional. No descartó la posibilidad de una baja de renombre. Dejando clara su postura, señaló: «Puedo hacerlo. Pero la pregunta es si lo haremos. No hay garantía de que vaya a venir». Dada la intensa competencia por las plazas en las posiciones de mediocampista ofensivo y extremo antes del anuncio de la convocatoria definitiva el 20 de mayo, su falta de aportación goleadora se está convirtiendo en un factor muy significativo.
- AFP
¿Qué le depara el futuro a Foden?
El jugador de 25 años debe volver a centrarse en el City si quiere reforzar sus opciones de entrar en la convocatoria definitiva de Tuchel. A nueve puntos del líder de la Premier League, el Arsenal, el club se alzó con la Carabao Cup tras imponerse por 2-0 a los Gunners en la final, pero quedó eliminado de Europa tras caer ante el Real Madrid.
Espera vencer al Liverpool en los cuartos de final de la FA Cup el 4 de abril, con el objetivo de asegurarse su puesto en la selección inglesa para los partidos del Grupo L del Mundial contra Croacia el 17 de junio, Ghana el 23 de junio y Panamá el 27 de junio.