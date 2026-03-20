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England W+L Tuchel Foden TrentGOAL

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¡Phil Foden, qué suerte tienes! Ganadores y perdedores: Thomas Tuchel incluye a la estrella del Manchester City, que atraviesa una mala racha, en la convocatoria de 35 jugadores de Inglaterra, pero Trent Alexander-Arnold sigue sin entrar en la selección

Thomas Tuchel ha dado a conocer la convocatoria de Inglaterra para los partidos amistosos de este mes en casa contra Uruguay y Japón. Estos encuentros supondrán las dos últimas oportunidades para que el técnico alemán evalúe a fondo a su plantilla antes de que termine la temporada de clubes, y se ha salido un poco de lo habitual a la hora de confeccionar la lista, al convocar a un grupo ampliado de 35 jugadores, pero dividiendo de hecho al equipo en dos.

«Hemos decidido dividirlo prácticamente en dos grupos, de modo que incorporamos a jugadores a los que no hemos visto y que no han jugado mucho para ampliar el panorama y la competencia por los billetes de avión a Estados Unidos», explicó Tuchel.

«Luego, a partir del viernes y el sábado, un grupo de jugadores se incorporará a la concentración —10 u 11 jugadores que habrán descansado antes— y entonces saldremos con un nuevo grupo y una mezcla de jugadores al partido contra Japón».

Con nueve plazas extra en esta convocatoria respecto a la selección máxima de 26 que Tuchel tendrá para el Mundial, hay aún más sorpresas y polémicas de lo habitual. GOAL analiza los ganadores y perdedores de la última convocatoria de Tuchel para Inglaterra...

  • England v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    GANADOR: Phil Foden

    Phil Foden no ha marcado ningún gol desde el 14 de diciembre. Esa cifra ya es bastante sorprendente por sí sola. Ha quedado relegado al banquillo del Manchester City y ha jugado menos de 30 minutos en un partido en 10 ocasiones (diez veces) en 2026. Apenas siguen en la lucha por el título de la Premier League y ya han quedado eliminados de la Liga de Campeones, con Foden jugando un total de cero minutos en los dos partidos contra el Real Madrid.

    Las cifras no son el único factor que explica esta situación. A simple vista, Foden parece más lento y débil, quizá debido a una pérdida de confianza o a una lesión que no se ha revelado al público. El merecido ganador del premio al Jugador del Año de la PFA 2023-24 no ha alcanzado ese mismo nivel desde que se llevó el galardón. Sin embargo, ha logrado mantener su puesto en la plantilla de Tuchel.

    Foden solo ha marcado cuatro goles en 47 partidos con Inglaterra, lo que significa que tiene uno de los ratios de goles por partido más bajos de la selección entre los jugadores que han marcado con los Tres Leones. Dado que Tuchel busca recortar el exceso de plantilla, el canterano del City es una de las superestrellas que corre mayor riesgo si no da la talla. Competirá con Cole Palmer por un puesto en el once inicial para enfrentarse a Uruguay, mientras que Jude Bellingham se disputará con Morgan Rogers la titularidad para el partido contra Japón.

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    PERDEDOR: Trent Alexander-Arnold

    Foden ha hecho un trabajo magnífico al conservar su puesto en la convocatoria a pesar de no haber tenido prácticamente ninguna actuación destacada esta temporada. Esto supone una crítica aún más dura para Trent Alexander-Arnold, que aún no ha brillado en el Real Madrid desde que llegó procedente del Liverpool, pero que debería tener calidad suficiente para ganarse un puesto en la convocatoria de 35 jugadores de Inglaterra... ¿no?

    Quizá Tuchel simplemente no valora a Alexander-Arnold y no puede decirlo abiertamente. Es algo que debemos tener en cuenta si elige a Tino Livramento, del Newcastle United, y a Djed Spence, del Tottenham Hotspur, por delante de él como únicos laterales derechos naturales en la plantilla de los Tres Leones. Todo el mundo sabe que el verdadero favorito de Tuchel para esa posición es su antiguo jugador estrella en el Chelsea, Reece James, que se perderá esta concentración por una lesión en el tendón de la corva. Dado el historial de lesiones de James, el entrenador seguramente estará tramando un plan de contingencia, pero Alexander-Arnold no figura en esos planes.

    Alexander-Arnold ni siquiera puede esgrimir la excusa de que está en el extranjero y, por lo tanto, fuera del foco mediático inglés. Juega en el Real Madrid. Su compañero de club Bellingham ha sido convocado. Incluso Fikayo Tomori, del AC Milan, Jarell Quansah, del Bayer Leverkusen, y Marcus Rashford, cedido por el Barcelona, han entrado en la convocatoria.

    «Sé que es una decisión difícil para Trent», explicó Tuchel. «Estas decisiones difíciles forman parte del trabajo.

    «Es una decisión deportiva que nos quedemos con Jarell Quansah, Tino Livramento y Djed Spence, que pueden jugar para nosotros como laterales derechos. Sé que es difícil, sé que es un gran nombre. Es un talento enorme con una gran carrera.

    Los laterales derechos ofrecen perfiles ligeramente diferentes (a los de Alexander-Arnold); la prueba es que estuvimos mejor entre septiembre y noviembre que con cualquier cosa que hiciera Trent. He jugado muchas veces contra él y he sufrido muchas veces cuando se ha enfrentado a mis equipos. Conozco muy bien sus puntos fuertes y lo que puede aportar».

  • England v Serbia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    GANADOR: Jude Bellingham

    Bellingham, amigo íntimo de Alexander-Arnold, vuelve a estar en la convocatoria a pesar de haber recuperado recientemente su plena forma física. El centrocampista ha pasado el último mes de baja por una lesión en el tendón de la corva y, dado que Tuchel había alineado a Rogers como su número 10 titular en las concentraciones anteriores, el puesto de Bellingham podría haber estado en peligro. Sin embargo, ha sido incluido en la lista de 35 convocados, y Tuchel afirma que tiene un plan especial preparado.

    «Todos teníamos el mismo interés, lo cual no siempre es el caso; yo quería que Jude estuviera en la concentración, Jude quería estar en la concentración y el Real Madrid estaba encantado de que viniera», dijo.

    «Podemos ofrecerle entrenamiento con el equipo, algo que sería un poco difícil en el Real Madrid debido al parón internacional. Se cumplen todos los requisitos: era muy importante gestionar bien las expectativas sobre Jude en esta concentración. Seguiremos con su progresión y su integración en los entrenamientos del equipo.

    «Seremos muy cautelosos para no correr ningún riesgo con Jude en cuanto a la posibilidad de que se vuelva a lesionar. Es muy raro que sufra una lesión muscular, así que seremos muy cuidadosos al respecto. En el mejor de los casos, disputará algunos minutos contra Japón y nos adaptaremos día a día».

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-ASTON VILLAAFP

    GANADOR: Manchester United

    Hace tres meses, Kobbie Mainoo parecía destinado a abandonar el Manchester United. Era evidente que no le caía bien al entrenador Rubén Amorim, cuyas excesivas exigencias para sus centrocampistas defensivos hacían que la joven promesa del club apenas tuviera minutos de juego. Su fichaje por el Nápoles estuvo a punto de concretarse en verano y, de haber seguido Amorim en el cargo, podría haberse cerrado en invierno.

    Pero, liberado de las ataduras de Amorim, Mainoo vuelve a brillar. Ha sido titular indiscutible bajo las órdenes del nuevo entrenador, Michael Carrick, y ahora ha sido recompensado con su regreso a la selección inglesa, tras recibir su primera convocatoria de Tuchel.

    Por otra parte, en Old Trafford, Harry Maguire ha vuelto a la convocatoria de Inglaterra tras una prolongada ausencia del equipo, aunque Luke Shaw ha quedado fuera de la selección como lateral izquierdo, ya que se ha dado preferencia a Lewis Hall, del Newcastle, y a Nico O'Reilly, del Manchester City. Aun así, quizá sea mejor para el United que su único lateral izquierdo natural descanse un poco de cara a la recta final de la Premier League.

    Las convocatorias de Mainoo y Maguire suponen que es la primera vez que Tuchel convoca a un jugador del United, con la excepción de Rashford, cedido en el Barcelona. «¡No tengo nada en contra del Man United! Es solo para reconocer el logro del Manchester United como equipo», dijo Tuchel sobre este récord el viernes.

    «Harry y Kobbie han sido una parte importante de su extraordinaria racha. Es la última oportunidad que tengo para conocer a nuevos jugadores, y Kobbie es uno de ellos. Harry no es un jugador nuevo, pero sí es nuevo para mí en la concentración. Quiero verlos junto a otros jugadores, ver cómo se desenvuelven en el campo para tomar una decisión clara».

  • England v Brazil - International FriendlyGetty Images Sport

    PERDEDOR: Ollie Watkins

    Ollie Watkins fue el héroe de Inglaterra hace menos de dos años. Fue el primer suplente en saltar al campo para dar descanso a Harry Kane en la Eurocopa 2024, y superó esa actuación en una emocionante semifinal contra Países Bajos, al marcar el gol de la victoria en el último minuto y llevar a los Tres Leones a otra final.

    Ahora, Watkins lleva dos convocatorias sin ser llamado. Su última aparición con Inglaterra fue en la victoria por 3-0 contra Gales en octubre, un partido en el que la estrella del Aston Villa marcó. Al igual que con Alexander-Arnold, puede que se trate simplemente de que a Tuchel no le convence lo que Watkins tiene que ofrecer.

    Dominic Solanke y Dominic Calvert-Lewin han sido convocados para esta concentración, mientras que Foden, Anthony Gordon y Jarrod Bowen tienen experiencia jugando como número 9, en caso de que Kane no esté disponible. Puede que esto suponga el final de la carrera de Watkins con Inglaterra.

    Hablando de los dos Dominics convocados por delante de Watkins, Tuchel dijo: «Creo que tienen el mismo perfil. Harry Kane no está en la concentración al principio, así que quiero verlos a ambos y saber más sobre Dom Solanke. Dominic Calvert-Lewin ha tenido una buena temporada con el Leeds y es muy decisivo.

    «Por cierto, ambos son buenos lanzadores de penaltis. Quiero ver de lo que son capaces y si pueden cubrir el hueco. Quiero conocerlos mejor y ya veremos. La competencia está servida: competirán por minutos contra Uruguay. Estaban emocionados por la convocatoria y entienden la situación, lo cual ayuda.

    «Creo que tengo una idea muy clara de lo que Ollie puede aportarnos, así que quiero echar un vistazo a otros dos jugadores».

  • Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    PERDEDORES: Max Dowman y otros extremos olvidados

    La campaña para que Max Dowman fuera convocado con la selección inglesa había cobrado un gran impulso tras su temporada de récords en el Arsenal. Por desgracia, el joven de 16 años no ha entrado en la convocatoria en esta ocasión, pero Tuchel le ha dejado la puerta abierta a un puesto en el Mundial si el joven sigue rindiendo al mismo nivel.

    «Bueno, se puso en el punto de mira con el gol decisivo contra el Everton. En este momento está compitiendo, es un talento fantástico y excepcional. A su edad, no cabe ninguna duda al respecto», afirmó el seleccionador de Inglaterra.

    «Todos con los que hablo de él lo elogian y no tienen más que buenas palabras. La realidad es que compite por minutos, pero se encuentra en un entorno fantástico, el mejor para él, en un club competitivo y estable donde el trabajo en equipo es la regla número uno.

    «Aprende de los mejores. A estos jóvenes, por supuesto, los conocemos a todos y los vemos. En este momento, está en una buena posición para luchar por su puesto y sus minutos en el Arsenal, y siempre tenemos la posibilidad de convocarlo para el Mundial.

    «Lo importante con los jugadores jóvenes es mantener la ilusión y el impulso. Tienen audacia. No hay necesidad de convocarlo ahora y aumentar la presión y las expectativas que eso conlleva».

    Aparte de Dowman, Jack Grealish debe de estar lamentándose por haber sufrido una desafortunada lesión que le ha dejado fuera para el resto de la temporada. Se le vio hablando con Tuchel tras la victoria del Everton en Aston Villa a principios de año, lo que sugiere que su nombre ha vuelto a entrar en la agenda de Inglaterra. El goleador del Newcastle, Harvey Barnes, también ha sido pasado por alto, a pesar de haber rechazado una oferta de Escocia con la esperanza de volver a la convocatoria de los Tres Leones.

  • Leeds United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    GANADORES: Los clubes de la zona media de la tabla de la Premier League

    Uno de los aspectos más reveladores de la selección de Tuchel es que no tiene miedo de convocar a jugadores que militan en clubes supuestamente de menor categoría. Calvert-Lewin, del Leeds United, por ejemplo, está luchando por evitar el descenso de la Premier League, pero su cuenta de 10 goles esta temporada es la mejor que ha logrado desde antes de la Eurocopa 2020, por lo que ha sido recompensado con una convocatoria.

    El otro nombre sorpresa es el del centrocampista del Everton James Garner, que ha sido seleccionado por delante de Conor Gallagher, del Tottenham, y Curtis Jones, del Liverpool, entre otros. Adam Wharton, del Crystal Palace, y Elliot Anderson, del Nottingham Forest, vuelven a formar parte del grupo, mientras que el capitán del West Ham, Bowen, también está de nuevo en la convocatoria.

    Tuchel no está discriminando a los equipos de la zona media de la tabla. En todo caso, sigue exigiendo más a los jugadores de los clubes más grandes. Para aquellos que no han entrado en este grupo de 35, esto debería darles un atisbo de esperanza: si estás en forma y jugando bien, tienes la oportunidad de representar a Inglaterra independientemente de la situación. «¡Nadie está en el avión a Estados Unidos!», ha proclamado.