¡Phil Foden, qué suerte tienes! Ganadores y perdedores: Thomas Tuchel incluye a la estrella del Manchester City, que atraviesa una mala racha, en la convocatoria de 35 jugadores de Inglaterra, pero Trent Alexander-Arnold sigue sin entrar en la selección

Foden ha hecho un trabajo magnífico al conservar su puesto en la convocatoria a pesar de no haber tenido prácticamente ninguna actuación destacada esta temporada. Esto supone una crítica aún más dura para Trent Alexander-Arnold, que aún no ha brillado en el Real Madrid desde que llegó procedente del Liverpool, pero que debería tener calidad suficiente para ganarse un puesto en la convocatoria de 35 jugadores de Inglaterra... ¿no?

Quizá Tuchel simplemente no valora a Alexander-Arnold y no puede decirlo abiertamente. Es algo que debemos tener en cuenta si elige a Tino Livramento, del Newcastle United, y a Djed Spence, del Tottenham Hotspur, por delante de él como únicos laterales derechos naturales en la plantilla de los Tres Leones. Todo el mundo sabe que el verdadero favorito de Tuchel para esa posición es su antiguo jugador estrella en el Chelsea, Reece James, que se perderá esta concentración por una lesión en el tendón de la corva. Dado el historial de lesiones de James, el entrenador seguramente estará tramando un plan de contingencia, pero Alexander-Arnold no figura en esos planes.

Alexander-Arnold ni siquiera puede esgrimir la excusa de que está en el extranjero y, por lo tanto, fuera del foco mediático inglés. Juega en el Real Madrid. Su compañero de club Bellingham ha sido convocado. Incluso Fikayo Tomori, del AC Milan, Jarell Quansah, del Bayer Leverkusen, y Marcus Rashford, cedido por el Barcelona, han entrado en la convocatoria.

«Sé que es una decisión difícil para Trent», explicó Tuchel. «Estas decisiones difíciles forman parte del trabajo.

«Es una decisión deportiva que nos quedemos con Jarell Quansah, Tino Livramento y Djed Spence, que pueden jugar para nosotros como laterales derechos. Sé que es difícil, sé que es un gran nombre. Es un talento enorme con una gran carrera.

Los laterales derechos ofrecen perfiles ligeramente diferentes (a los de Alexander-Arnold); la prueba es que estuvimos mejor entre septiembre y noviembre que con cualquier cosa que hiciera Trent. He jugado muchas veces contra él y he sufrido muchas veces cuando se ha enfrentado a mis equipos. Conozco muy bien sus puntos fuertes y lo que puede aportar».