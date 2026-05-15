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Phil Foden, jugador de equipo, espera con paciencia en el Manchester City pese a los rumores de renovación y traspaso veraniego
Un canterano se compromete con el club
Según se informa, el City está a punto de cerrar un nuevo contrato a largo plazo con Foden, lo que pondría fin a los rumores de fichaje de este verano por parte de varios grandes de la Premier League y de Europa. El jugador de 25 años, con su contrato actual a punto de entrar en su último año, ha alcanzado un principio de acuerdo para quedarse en el Etihad hasta 2030, con una opción de extensión de 12 meses. Esto ocurre pese a la difícil temporada 2025-26, en la que el internacional inglés luchó por mantener la regularidad en minutos y rendimiento.
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Foden antepone el éxito del equipo
Tras una temporada de altibajos, Foden subrayó la necesidad de mantenerse profesional a la espera de su chance con Guardiola. En la web del City declaró: «Han sido dos mitades muy distintas. La primera fue muy buena, la segunda menos; es algo que les pasa a muchos jugadores. Hay que seguir adelante y creer en uno mismo. Soy un jugador de equipo, intento ayudar en todo lo que puedo y siempre estoy dispuesto a echar una mano cuando se me presente la oportunidad».
La paciencia da sus frutos
Foden alcanzó recientemente 100 participaciones en goles en la Premier League, cifra que redondeó con dos asistencias en la victoria 3-0 sobre el Crystal Palace el 13 de mayo. «Para ganar títulos hace falta todo el mundo; el miércoles tuve la oportunidad de jugar y me alegré de poder ayudar al equipo.
De eso se trata: mantenernos unidos y apoyarnos. A veces pasa, todos somos humanos. Tenemos jugadores fantásticos listos para jugar; solo tenía que ser paciente y seguir trabajando duro en los entrenamientos».
- AFP
Una semana decisiva para el City
El equipo de Guardiola afronta ocho días clave: está a dos puntos del líder, el Arsenal. Primero jugará la final de la FA Cup contra el Chelsea este sábado en Wembley. Luego visitará al Bournemouth en la Premier League el martes y, el domingo siguiente, recibirá al Aston Villa en un partido que podría darle el título.