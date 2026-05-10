Phil Foden decide su futuro en el Manchester City, aunque varios clubes de la Premier League y del extranjero lo vigilan para ficharlo

El City está a punto de cerrar un nuevo contrato a largo plazo con Foden, lo que frustra las esperanzas de varios grandes de la Premier y de Europa que seguían su situación. El actual contrato del jugador de 25 años entraba en su último año, lo que daba a los rivales una oportunidad de ficharlo.

El jugador, nacido en Stockport, se mantiene firme en su deseo de seguir creciendo en el City.