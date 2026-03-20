Peter Crouch: Cómo Arne Slot puede convertirse en uno de los mejores entrenadores de la historia del Liverpool antes de que termine la temporada

A pesar de las frustraciones actuales, Crouch señala que un gran título europeo podría elevar de inmediato el prestigio de Slot en la historia del club. El Liverpool acaba de asegurarse una contundente victoria por 4-1 en el global de la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Galatasaray, lo que le abre las puertas a un enfrentamiento de peso en cuartos de final contra el vigente campeón, el París Saint-Germain. Mientras los Reds buscan su séptima corona europea —y la primera desde 2019—, Crouch explicó: «Queda un largo camino por recorrer en la temporada y las cosas pueden cambiar. Si ganan la Liga de Campeones tras haber ganado la Premier League, Arne Slot se convertirá en uno de los mejores entrenadores del Liverpool de todos los tiempos. Es curioso lo rápido que cambian las cosas».



