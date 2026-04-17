Según el podcast deBild «Bayern Insider», el club turco de primera división ejercerá la opción de compra acordada el invierno pasado y fichará de forma definitiva al lateral derecho francés Boey.
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Pese a ser un mal negocio, el Bayern Munich se deshace de Sacha Boey y aún así gana
El Galatasaray debería pagar unos 15 millones de euros al Bayern por la compra definitiva de Boey. El campeón alemán, que pagó 30 millones en enero de 2024, sufriría así una pérdida de unos 15 millones.
El Bayern lo fichó en enero de 2024, con Thomas Tuchel, por la falta de laterales derechos. Pero en Múnich no convenció, también por lesiones largas.
Ni con Tuchel ni con su sucesor, Vincent Kompany, logró consolidarse en el once. En total, ha jugado 38 partidos con el FCB, con un gol y cinco asistencias.
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Boey vuelve a ser titular habitual en el Galatasaray
En el Galatasaray, sin embargo, a Boey le va mucho mejor. En el club más laureado de la Süper Lig, el jugador de 25 años es titular habitual (13 partidos en todas las competiciones), por lo que su cesión se está revelando como una situación beneficiosa para todas las partes implicadas.
Sin embargo, el Bayern busca traspasarlo desde hace meses. El pasado verano intentó venderlo para liberar su salario, estimado en tres millones de euros anuales, pero el francés rechazó todas las ofertas y eso molestó a los directivos muniqueses.
Su contrato con el Bayern vence en junio de 2028.