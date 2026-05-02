El italiano falleció el 1 de mayo a los 59 años, según informó su familia el sábado sin dar detalles sobre la causa. «Alex falleció tranquilamente rodeado de su familia y amigos».
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«Perdemos a un gran campeón»: fallece el expiloto de Fórmula 1 Alessandro Zanardi a los 59 años
Zanardi perdió ambas piernas hace 25 años tras un accidente en el Lausitzring. Con la bicicleta de mano inició una segunda carrera deportiva y ganó cuatro medallas de oro en los Juegos Paralímpicos. También regresó a los circuitos en el campeonato de turismos WTCC.
Compitió en Fórmula 1 entre 1991 y 1999 con Jordan, Minardi, Lotus y Williams, compartiendo equipo con Ralf Schumacher. El accidente ocurrió el 15 de septiembre de 2001 en Lausitz, durante la serie Champ Car.
Zanardi sufre otro grave accidente en 2020
Fue un punto de inflexión en su vida; Zanardi lo describió como «uno de los momentos más brillantes». Había «superado algo que desafiaba todas las probabilidades: según la ciencia, no tenía ninguna posibilidad».
Sin embargo, la mala suerte lo persiguió: el 19 de junio de 2020, mientras competía en handbike en la Toscana, chocó contra un camión. Las lesiones fueron graves y permaneció en peligro de muerte durante un año y medio antes de salir del hospital.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, lamentó su fallecimiento. «Italia pierde a un gran campeón y a un hombre extraordinario, capaz de convertir cada prueba de la vida en una lección de valentía, fortaleza y dignidad», escribió Meloni en X.