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Pep Guardiola supera a Sir Alex Ferguson tras la eliminación del Manchester City de la Liga de Campeones tras caer ante el Real Madrid, pero ¿podrá alcanzar a Carlo Ancelotti?
El Real Madrid acaba con el sueño europeo del City
La trayectoria del City en la Liga de Campeones terminó en un auténtico desastre tras la goleada por 5-1 en el global a manos del Real Madrid. Tras una aplastante derrota por 3-0 en el partido de ida, en el que Federico Valverde marcó un espectacular hat-trick, el partido de vuelta se convirtió rápidamente en una pesadilla. Bernardo Silva fue expulsado por bloquear con el brazo un disparo de Vinicius Junior, lo que supuso un penalti en el minuto 22 que el brasileño transformó para acabar con cualquier esperanza que quedara. Erling Haaland recortó distancias con un gol en el minuto 41, pero Vinicius les dio la estocada final con un gol en el tiempo de descuento para sellar la victoria por 2-1. El Madrid se enfrentará ahora al Bayern de Múnich o al Atalanta en cuartos de final. El equipo alemán cuenta con una cómoda ventaja de 6-1 tras el partido de ida, lo que le convierte en el gran favorito para pasar de ronda.
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Superando el récord de Sir Alex Ferguson
A pesar de la devastadora eliminación, el partido de vuelta supuso un logro personal monumental para el técnico catalán. Fue su partido número 191 en el banquillo de la máxima competición europea, lo que le permitió superar oficialmente al legendario entrenador del Manchester United, Sir Alex Ferguson.
Ya había igualado el récord del emblemático escocés de 190 partidos durante el desastroso partido de ida en España. Su notable longevidad en la competición refleja su excelencia sostenida a lo largo de etapas de gran éxito con el Barcelona, el Bayern de Múnich y su actual club, con el que ha llegado sistemáticamente a las últimas fases de la competición durante la última década.
A la zaga de Ancelotti en los libros de historia
Aunque el técnico de 55 años ya ha dejado atrás a figuras como Arsène Wenger, que dirigió 178 partidos, y José Mourinho, con 154, aún le queda una distancia considerable por recorrer hasta alcanzar la cima. El poseedor absoluto del récord sigue siendo Carlo Ancelotti, que ha dirigido la increíble cifra de 218 partidos. El legado de Guardiola se basa en su impresionante palmarés, tras haber ganado el torneo en tres ocasiones. Estos tres títulos le sitúan en segunda posición empatado en la lista de todos los tiempos junto a Bob Paisley y Zinedine Zidane, aunque sigue por detrás de Ancelotti, que actualmente cuenta con cinco victorias históricas.
- AFP
¿Qué le depara el futuro al Manchester City?
La eliminación europea prolonga la maldición de un mes de marzo desastroso para el club de Mánchester. Aparte de la victoria en la FA Cup contra el Newcastle, el City ha tropezado en la liga nacional, empatando con el Nottingham Forest y el West Ham. Esta mala racha ha permitido al Arsenal tomar las riendas de la lucha por el título de la Premier League, logrando una ventaja de nueve puntos en lo más alto de la tabla, aunque los Gunners han disputado 31 partidos frente a los 30 del City. Los hombres de Guardiola deben volver a centrarse rápidamente para salvar la temporada, empezando por la crucial final de la Carabao Cup contra el Arsenal este domingo, antes de enfrentarse al Liverpool en los cuartos de final de la FA Cup en abril.
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