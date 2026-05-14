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Manchester City v Manchester United - FA Youth Cup FinalGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traducido por

Pep Guardiola se mostró «muy impresionado» por la cantera del Manchester City tras la victoria de su equipo sub-18 sobre el Manchester United en la final de la FA Youth Cup

P. Guardiola
Manchester City
Manchester United
Premier League

Pep Guardiola mostró su orgullo al ver a la nueva generación del Manchester City ganar 2-1 al United y conquistar la FA Youth Cup. El técnico del primer equipo, presente en el Joie Stadium, comprobó la calidad de la cantera de la City Football Academy.

  • Guardiola elogia la mentalidad de élite de la cantera

    Tras el pitido final, Guardiola elogió el trabajo de los empleados del club. El técnico, que a menudo incorpora jóvenes al primer equipo, destacó que el triunfo demuestra la visión a largo plazo de la directiva.

    «Quiero felicitar a Oliver Reiss, a su cuerpo técnico, a los jugadores y a todos los que trabajan en nuestra cantera por ganar la FA Youth Cup», declaró Guardiola. «Este título muestra cómo el club fomenta una mentalidad ganadora y forma a jóvenes de primer nivel. Cada temporada me impresiona el talento que sale de la CFA; lo veo cuando entrenan con nosotros. Espero que todos en la cantera disfruten de este logro, que premia el esfuerzo y el compromiso de años de trabajo duro».


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  • Manchester City v Manchester United - FA Youth Cup FinalGetty Images Sport

    Heskey, héroe del emocionante derbi

    El partido cumplió las expectativas, y el City necesitó un golpe de genio para ganar en el 87’. Floyd Samba abrió el marcador de falta, pero Godwill Kukonki igualó de cabeza. Cuando ya se olía la prórroga…

    Reigan Heskey decidió el partido con un brillante gol en el 87’, dando al City su quinto título —tras los de 1986, 2008, 2020 y 2024— y desatando la locura en la grada.

  • El director de la academia reflexiona sobre este momento tan significativo

    El director de la cantera, Thomas Kruecken, coincidió con Guardiola en que la FA Youth Cup es un objetivo secundario pero clave para el desarrollo del club. Destacó la regularidad del programa, que ha llevado al City a tres finales consecutivas.

    «Ganar la FA Youth Cup es un objetivo clave cada temporada, así que ver al equipo levantar el trofeo es un logro del que todos en la academia debemos estar orgullosos», afirmó Kruecken. «Nuestros resultados muestran lo mucho que la copa significa para Oliver, su cuerpo técnico y los jugadores: han estado magníficos y han demostrado cómo rendir cuando más importa».

  • Manchester City v Manchester United - FA Youth Cup FinalGetty Images Sport

    En busca de un doblete histórico a nivel nacional

    Tras las emotivas celebraciones en el Joie Stadium, el City ya piensa en el próximo título. Campeón de la Premier League Norte Sub-18, el equipo disputará la final nacional en Stamford Bridge el 22 de mayo.

    Kruecken destacó el esfuerzo colectivo y afirmó: «Este logro no habría sido posible sin el duro trabajo de toda la gente del club. Muchas personas han acompañado a la plantilla en su recorrido por las categorías, creando el mejor entorno para que nuestros jugadores se conviertan en grandes futbolistas y mejores personas. Estoy muy orgulloso de dirigir la cantera y de trabajar con tanto talento en el City».

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