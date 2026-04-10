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Pep Guardiola revela «la mejor decisión que he tomado», justo cuando el Manchester City entra en la fase decisiva de la lucha por el título de la Premier League contra el Arsenal
Guardiola, satisfecho con la decisión de nombrar capitán a Bernardo
A medida que el City se acerca al final de la temporada, crece la idea de que Bernardo Silva jugará sus últimos partidos con el club antes de irse en junio, cuando vence su contrato. El asistente de Guardiola, Pep Lijnders, lo sugirió la semana pasada, aunque el técnico afirmó el viernes que el jugador aún no se lo había confirmado.
En rueda de prensa declaró: «Estoy muy enfadado con Bernardo porque hace un mes le dije: "Si tomas una decisión, tienes que ser el primero en decírmelo", y aún no me ha dicho nada. Creo que quien debe anunciarlo es Bernardo. Le dije, en broma, que me lo dijera porque me lo merezco, pero no me lo ha dicho, así que no sé qué está pasando».
Sin embargo, Guardiola reconoció que Silva, el jugador que más tiempo ha estado a sus órdenes, ha sido un servidor increíble para el club y se siente reivindicado por haberlo nombrado capitán esta temporada.
En rueda de prensa declaró: «Sí, fue la mejor decisión que tomé esta temporada. Todos son importantes, pero el capitán es sencillo: si piensas que el equipo es lo primero —aunque a veces los políticos digan lo mismo y no lo cumplan—, con Bernardo es cierto. Con la mayoría de los capitanes que he tenido hay que pensar en lo que el equipo necesita y no todos lo logran. En los buenos momentos es fácil poner al equipo primero, pero en los malos solo algunos lo hacen, y Bernardo es uno de ellos».
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«Tiene un fuego interior»
Guardiola afirmó que Silva fue el más destacado la pasada temporada, cuando se mantuvo en forma pese a las lesiones del resto del equipo y ayudó a lograr la racha de victorias finales que aseguró el tercer puesto en la Premier League.
El técnico resumió: «La temporada pasada fue el mejor ejemplo. La pasada fue la temporada más dura y él siempre estuvo ahí, dando ejemplo, jugando y entrenando bien. No es el más alto, ni el más fuerte, ni marca 50 goles ni da 50 asistencias; por eso no acapara portadas, pero yo lo conozco desde hace nueve años y sé lo que necesita un entrenador.
Todos los entrenadores lo valoran por su competitividad y fuego interior. En los momentos más difíciles y en los escenarios más importantes, siempre está. Lo he dicho muchas veces: en los partidos clave no se trata de jugar bien o mal, sino de ser uno mismo y no tener miedo. Bernie ha tenido todas estas cualidades desde el primer día que llegó del Mónaco».
Al entrenador le hicieron tantas preguntas sobre Silva durante la rueda de prensa que bromeó diciendo: «No me había dado cuenta de que esta era su rueda de prensa de despedida».
«Su decisión»
Silva declaró durante el parón internacional que lo único que le impedía quedarse en el City más tiempo era vivir en Mánchester en lugar del sur de Europa. «Si el City estuviera en el sur de Europa, me quedaría hasta que me echaran a patadas», afirmó. «La otra parte de mi vida es diferente, no es que no me guste, pero culturalmente no es al 100 % lo que idealmente querría en mi vida».
Guardiola desea que se quede tras el verano, pero respetará su decisión. «Ha sido un fichaje increíble», añadió. Amo este club y me encantaría que se quedara y terminara su carrera aquí, pero no lo sé. Él decidirá y lo anunciará al club, a los medios y a la afición. Es su decisión. Ha sido un fichaje increíble por sus números, minutos, títulos y, sobre todo, por cómo responde en los malos momentos. Yo juzgo a los jugadores cuando todo es difícil y él siempre da un paso al frente y dice que está aquí para ayudar».
- AFP
Guardiola fija un objetivo de puntos para ganar el título
El City visita al Chelsea el domingo y podría estar a 12 puntos del Arsenal, aunque con dos partidos menos. Si gana el derbi de la semana siguiente, recortaría la diferencia. Los de Guardiola suelen brillar en abril, con una media de 2,5 puntos por partido, pero el técnico advierte que deben ganar todo lo que queda para optar al título.
Sin embargo, con esa ventaja, el técnico considera que deben ganar todos los encuentros que quedan para optar al título. «Ojalá sumemos muchos puntos. En nuestra situación en la Premier, tenemos que ganarlos todos; si no, no tendremos opción hasta el final. No hemos sido lo suficientemente regulares, hemos dejado escapar puntos y sabemos que deberíamos haberlos sumado. Por eso nos encontramos en una situación en la que ahora no nos queda otra opción».