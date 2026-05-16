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Pep Guardiola prohíbe a las estrellas del Manchester City beber «ni siquiera una cerveza» durante las celebraciones de la final de la FA Cup, mientras todas las miradas se centran en la lucha por el título de la Premier League
No hay tiempo para fiestas en Wembley
El City venció 1-0 al Chelsea en Wembley el sábado gracias a un audaz tacón de Antoine Semenyo. Aunque el triunfo sumó un nuevo título a la vitrina que ya incluye la Carabao Cup, Guardiola descartó celebrar en la capital tras el partido.
Al ser consultado sobre una posible fiesta en Londres tras el partido, el técnico catalán fue tajante: «A casa. Ni siquiera una cerveza. No hay tiempo», declaró a la prensa. «El Chelsea tuvo siete días para prepararse; nosotros, tres. Ayer fue una pesadilla. Tardamos seis horas en llegar desde la ciudad hasta aquí; los trenes son un problema en este país. ¡Seis horas!».
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La lucha por el título es lo más importante
La rigidez de Guardiola se debe al frenético calendario de la Premier. El City está a dos puntos del Arsenal, con solo dos jornadas por jugar. No pueden fallar: si los Gunners vencen el lunes a Burnley, los citizens deben ganar el martes en el Vitality Stadium para forzar la definición en la última fecha. Con tanto en juego, el técnico prefiere que su plantilla regrese cuanto antes a Manchester para recuperarse.
El lunes el Arsenal visita al Burnley, y si gana, el City deberá vencer al Bournemouth para llevar la lucha al último partido. Con tanto en juego, Guardiola prefiere no arriesgar la integridad física de su plantilla y exige que vuelvan a Mánchester cuanto antes para recuperarse.
Los planes para la gran celebración quedan en suspenso
Aunque la cerveza deberá esperar, Guardiola confirmó que el club ya planea celebraciones oficiales para el final de la temporada. El plan es unir los logros de los equipos masculino y femenino en un desfile conjunto por las calles de Mánchester tras concluir la temporada.
«El próximo lunes, tras el partido contra el Aston Villa, lo celebraremos con el equipo femenino. El club me dijo que habrá un desfile en Manchester porque debemos celebrarlo con ambos equipos», explicó Guardiola.
- AFP
El legado sin igual de Guardiola
El City ha ganado esta temporada la FA Cup y la Carabao Cup, ampliando su racha de éxitos bajo Guardiola.
Este éxito consolida el legado de Guardiola en Inglaterra, ya que se convirtió en el primer técnico que logra el doblete de copas nacionales en dos ocasiones. Lo consiguió también en la temporada 2018-19, superando a otros grandes como Sir Alex Ferguson y Arsène Wenger, quienes nunca repitieron ese doblete.