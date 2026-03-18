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Man City Real Madrid W+Ls GFXGetty/GOAL
Richard Martin y Thomas Hindle

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¡¿Pep Guardiola no puede irse así?! Ganadores y perdedores mientras el entrenador del Manchester City, objeto de duras críticas, hace balance de las consecuencias de la mano de Bernardo Silva en otra derrota en la Liga de Campeones ante su viejo rival, el Real Madrid

Pep Guardiola insistió con gran determinación en que la derrota y la eliminación del Manchester City a manos del Real Madrid no suponían su despedida de la Liga de Campeones. Y menos mal, porque esta no era la forma adecuada de despedirse de una competición a la que llevó a un nivel completamente nuevo con el Barcelona y que ha ganado en tres ocasiones, solo por detrás de Carlo Ancelotti.

La esperada marcha de Guardiola del City al final de esta temporada ha sido el tema tabú durante toda la temporada, pero el entrenador siempre le ha restado importancia. Y no estaba de humor para entrar en los rumores tras la derrota por 2-1 de su equipo el martes, que supuso una contundente derrota global por 5-1 y una tercera eliminación consecutiva a manos del Madrid.

«Oh, todo el mundo quiere despedirme, ¿verdad? ¡Por Dios, chicos! Un día vendré aquí y diré: "¡Adiós, chicos!". Y sigo aquí, me queda un año más de contrato», respondió a una pregunta sobre su futuro, al tiempo que declaró: «La próxima temporada, volveremos».

Su concisa respuesta fue un recordatorio de que Guardiola se marchará en sus propios términos, pero la pregunta que queda por responder es si podrá soportar marcharse habiendo ganado solo una vez el mayor trofeo de Europa con el City.

La marcha de Bernardo Silva este verano parece, de hecho, más inevitable que la de Guardiola, y el capitán fue el principal villano de la noche, ya que su expulsión sentenció la eliminatoria a los apenas 20 minutos. Guardiola lamentó la tarjeta roja y el penalti que la acompañó, pero el Madrid siguió adelante, sobre todo Vinicius Jr. y Thibaut Courtois.

A menudo parece que las cosas le salen bien al Madrid en esta competición. Cómo le gustaría a Guardiola tener esa suerte en la Liga de Campeones, que de alguna manera sigue encontrando nuevas formas de perseguirle.

GOAL analiza quiénes fueron los ganadores y los perdedores en el Etihad Stadium...

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    GANADOR: Vinicius Jr.

    Vinicius llevaba más de un año necesitando dar un golpe de autoridad. Ya fuera por su bajo rendimiento o por los insultos que sigue teniendo que soportar tanto desde las gradas como por parte de los jugadores rivales, hacía tiempo que no podíamos hablar positivamente del brasileño desde un punto de vista exclusivamente futbolístico.

    En este partido, Vinicius fue directo y contundente. El City jugó con una línea de presión muy alta, casi suicida, lo que permitió al número 7 del Madrid colarse en los espacios una y otra vez. «Ganó» el penalti y luego lo transformó, y aunque probablemente debería haber completado un hat-trick a los 10 minutos de su primer gol, y le anularon otro por fuera de juego en los últimos compases, seguía con ganas de asegurar la victoria esa noche con un remate impecable en el tiempo de descuento.

    Solo Lionel Messi ha marcado más goles en eliminatorias de la Liga de Campeones entre los jugadores no europeos, y Vinicius habló tras el partido de que «la mejor parte de la temporada» ya está aquí. Afortunadamente para el Madrid, su especialista en la Liga de Campeones parece tener ganas de más. 

    • Anuncios
  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-REAL MADRIDAFP

    PERDEDOR: Bernardo Silva

    Bernardo había declarado en la rueda de prensa previa al partido que «este deporte nos ha enseñado que pueden pasar muchas cosas en un partido de fútbol», y aunque prometió que él y sus compañeros «lucharían hasta el final», también advirtió que «si encajamos un gol, la eliminatoria se acabó». De todas las cosas que podría haber imaginado que pasarían en el partido, probablemente no contempló la posibilidad de ser expulsado por primera vez en su carrera y de provocar un penalti decisivo en el proceso.

    Cuando Bernardo eche la vista atrás a todas sus batallas contra el Madrid dentro de unos años, tendrá sentimientos encontrados. El portugués marcó los dos primeros goles en la goleada por 4-0 a los blancos en las semifinales de 2023, pero un año después falló el penalti en la tanda que permitió al Madrid vengar aquella derrota y superar al City en cuartos de final.

    Es difícil imaginar una derrota más dolorosa que el colapso en el último suspiro en el Bernabéu en 2022, pero esta debe ser una segunda opción muy cercana para Bernardo, agravada por el hecho de que será casi con toda seguridad su última actuación en la competición con el City, ya que está llegando al final de su excepcional carrera en el club.

  • Thibaut COurtoisGetty Images

    GANADOR: Thibaut Courtois

    Por supuesto, Courtois estuvo a la altura en una noche decisiva para el Real Madrid; es lo que suele hacer. Cuando hay mucho en juego, el gran portero belga siempre está a la altura. Las estadísticas indican que solo realizó cuatro paradas, pero realmente parecieron más, tal era su importancia.

    Hizo todo tipo de paradas: altas, bajas, en salto, en picado. Es cierto que encajó un gol, pero Courtois no pudo hacer nada ante el remate raso de Erling Haaland. 

    Hay que matizar que se retiró lesionado en el descanso, por lo que se describió como una «sobrecarga». Pero durante 45 minutos, Courtois garantizó que esta fuera una noche tranquila para los visitantes.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-REAL MADRIDAFP

    PERDEDOR: Pep Guardiola

    Por mucho que Guardiola insistiera en que tanto él como sus jugadores creían en la remontada, ni siquiera se molestó en arreglarse para la ocasión. La camisa de leñador a cuadros del catalán resultaba más adecuada para una visita con resaca a la tienda de la esquina que para un partido de eliminatoria en la mayor competición de clubes contra el club más grande del mundo. Su elección de vestuario parecía indicar que ya había dado por perdida la eliminatoria, y lo mismo hizo su equipo.

    Sería injusto criticar a Guardiola por aceptar el destino de su equipo tan pronto, sobre todo con la final de la Carabao Cup contra el Arsenal el domingo. Pero el entrenador debe asumir la responsabilidad de que el City se encontrara en una situación tan desventajosa en primer lugar, debido a sus tácticas arrogantes en el partido de ida.

    A Guardiola le han tocado muchas manos difíciles en la Liga de Campeones a pesar de haberla ganado tres veces, y enfrentarse al Madrid en las últimas cinco ediciones de la competición debe de haberle parecido algo más que simple mala suerte. Sin embargo, parecía que esta era la ocasión perfecta para vencer a los blancos, dada su situación de lesiones y su temporada turbulenta, pero no supo aprovecharla.

    Incluso con la mala suerte de enfrentarse al Madrid tan a menudo, el balance de Guardiola de un título de la Liga de Campeones en una década con el City parece insuficiente. Incluso podría ser una motivación para que se quedara como entrenador la próxima temporada y tuviera una última oportunidad de volver a ganarla, idealmente sin tener que cruzarse con los aristócratas del fútbol europeo.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-REAL MADRIDAFP

    Ganador: Álvaro Arbeloa

    ¿Funcionó al fin y al cabo el cambio de entrenador en el Madrid? Al principio, Xabi Alonso parecía encajar a la perfección, pero cuando quedó claro que quería que el Madrid hiciera algo más que limitarse a salir al campo y hacer gala de su inmenso talento de la forma que les pareciera mejor en cada partido, se le mostró rápidamente la puerta de salida. Fue duro, por supuesto, pero inevitable. 

    Álvaro Arbeloa fue una elección desconcertante para sustituirlo, aunque solo fuera porque su experiencia como entrenador es muy limitada. Aun así, ya ha empezado a captar un poco de la magia europea del Madrid. Los blancos están ganando partidos sin dominar, marcando goles sin jugar siempre a un gran nivel. 

    Aún más impresionante es el hecho de que esto se haya conseguido mientras el Madrid se veía plagado de lesiones. Ni Jude Bellingham ni Rodrygo estaban disponibles, mientras que Kylian Mbappé solo disputó media hora en los dos partidos y Antonio Rüdiger se perdió todo el partido de ida. Los laterales izquierdos titulares y suplentes, Álvaro Carreras y Ferland Mendy, así como Éder Militão, tampoco estaban disponibles.

    Pero Arbeloa parece haber infundido una convicción y una confianza crucial en los partidos más importantes. ¿Será eso suficiente para que consiga el puesto a tiempo completo, o incluso para llegar más lejos en la Liga de Campeones? Quizás no, pero al menos esto ha demostrado que tiene las credenciales necesarias para seguir en el equipo más allá del final de la temporada.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-REAL MADRIDAFP

    PERDEDOR: Erling Haaland

    Puede que Haaland marcara su cuarto gol en ocho partidos contra el Madrid el martes, pero el noruego volvió a pasar otra noche angustiosa frente al equipo al que estuvo a punto de fichar en lugar del City. Vivió más ocasiones de gol que en algunos de sus anteriores encuentros contra los reyes de la competición, pero le faltó serenidad y falló ante Courtois y ante el portero suplente Andriy Lunin.

    Aun así, fue una sorpresa que Guardiola lo sustituyera con solo 56 minutos en el reloj. El noruego se tomó bien la decisión y fue a abrazar a Guardiola al salir del campo, pero por dentro debía de estar sufriendo. Por tercer año consecutivo, su Champions League terminó mucho antes de lo previsto y su espera para marcar en la final de la competición —algo que no consiguió cuando el City la ganó en 2023— se prolonga.

    Haaland sigue teniendo la sintonía de la Champions como tono de llamada en su móvil y ganarla una sola vez no va a satisfacerlo. ¿Quizás una pequeña parte de él lamenta esa decisión de rechazar al Madrid y fichar por el City?...

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Ganador: Abdukodir Khusanov

    Al menos hubo un aspecto positivo para el City: ver a Abdukodir Khusanov lanzarse a la zaga y arrebatarle el balón a cualquiera que se atreviera a colarse por detrás de la línea defensiva de su equipo. El City apostó por una estrategia arriesgada con su línea alta, pero la increíble velocidad de recuperación del defensa uzbeko y su tenaz determinación por volver a su posición hicieron que fuera viable.

    Khusanov parecía tan imbatible como Kyle Walker en su mejor momento y, en una noche en la que sus líderes habituales se quedaron cortos, los aficionados del City tuvieron un nuevo héroe al que alabar.

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