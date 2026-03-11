Este cambio de tono se produce antes del crucial partido de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, que tendrá lugar este miércoles por la noche en la ida de los octavos de final, ya que el genio catalán admite que el gran desgaste emocional que supone dirigir a un equipo de élite está influyendo ahora en sus pensamientos sobre su marcha.

En declaraciones a TNT Sports, Guardiola se mostró sincero sobre los aspectos del trabajo que echará de menos: «Echaré de menos esos partidos, por supuesto, siento un amor increíble por este lugar, me gusta venir. La gente de Madrid no lo espera, pero yo siento un gran respeto por esta institución». Añadió: «Echaré de menos no ir al Camp Nou, echaré de menos el Bayern de Múnich, espero que podamos pasar y llegar allí, echaré de menos estas noches porque son muy especiales».