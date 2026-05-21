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Enzo Maresca Pep Guardiola GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

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Pep Guardiola ha convertido al Manchester City en una potencia europea, pero la contratación de Enzo Maresca podría arruinar la prometedora reconstrucción del legendario entrenador

Analysis
Manchester City
P. Guardiola
E. Maresca
Premier League
FEATURES
Manchester City vs Aston Villa

Lo que antes parecía impensable ahora es inminente: Pep Guardiola dejará el Manchester City al final de la temporada, tras una década dorada en el Etihad Stadium. Su salida pondrá fin a una era revolucionaria para el club y para el fútbol inglés. Su sucesor podría ser Enzo Maresca, exentrenador del Chelsea.

La sucesión de Guardiola parece una carrera de un solo participante: Maresca, quien lleva tiempo como único candidato. Sin embargo, su nombramiento dividirá opiniones por la talla del técnico al que reemplazará.

Impulsado por los recursos ilimitados del jeque Mansour y el Grupo Abu Dhabi, Guardiola ha llevado al Etihad a un éxito sin precedentes: ha conseguido al menos un título en nueve de sus diez temporadas, incluida la primera Liga de Campeones del club en 2023, y suma 17 trofeos importantes tras vencer al Chelsea en la final de la FA Cup el sábado.

Es sencillamente insustituible, por lo que la tarea de Maresca no será envidiable pese a su regreso al club donde comenzó como técnico.

  • Pep Guardiola Champions League trophy Manchester City 2023Getty

    Una década brillante

    Los entrenadores que dejan huella son raros en la era moderna, donde los contratos y despidos buscan un éxito sostenible. Guardiola ha construido una dinastía en el Etihad Stadium durante una década brillante y se irá en sus propios términos.

    Tras un tercer puesto en la Premier 2016-17, a 15 puntos del Chelsea, el City acabó dominando la liga. Ahora suma ocho copas nacionales.

    Con un núcleo de estrellas como Kompany, Silva, Agüero, De Bruyne, Bernardo Silva, Rodri y Haaland, el equipo ganó la Premier en 2018 y 2019, y luego encadenó cuatro títulos seguidos de 2021 a 2024.

    El punto culminante llegó en 2023: conquistó la primera Copa de Europa al vencer al Inter en la final de Estambul y cerró un histórico triplete.

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  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-CRYSTAL PALACEAFP

    Irremplazable

    Antes de valorar la llegada de Maresca, recordemos que sustituir a Guardiola es una tarea ardua para el City; casi imposible. Desde que el lunes se filtró su marcha, todos le llaman «genio», y con razón: no habrá otro como él.

    Inspirado por su mentor, la leyenda holandesa Johan Cruyff, su innovación y intensidad no tienen parangón en el fútbol moderno. Dejará una huella indeleble en el City y en el fútbol inglés, donde sus tácticas y estilos de juego basados en la posesión se han replicado a todos los niveles: desde el tiki-taka hasta los laterales invertidos, los falsos nueves y los mediocampos en forma de caja.

    Maresca, como Mikel Arteta y otros muchos técnicos, es uno de sus discípulos. Su influencia es inconmensurable.

    Y no hemos mencionado los títulos: con Guardiola, el City ha hecho de la victoria un hábito, y replicar ese éxito constante será muy difícil.

  • Manchester City v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Plataforma para el éxito

    Guardiola ha sentado las bases para el futuro, renovando la plantilla. En las últimas ventanas de fichajes reemplazó a jugadores veteranos por jóvenes promesas.

    De Bruyne, Ederson, Kyle Walker e Ilkay Gündogan ya no están; los han reemplazado Rayan Cherki, Gianluigi Donnarumma, Abdukodir Khusanov y Tijjani Reijnders, todos con margen de crecimiento.

    En enero ficharon a Antoine Semenyo y Marc Guehi, que parecen llevar años en el club y han permitido pelear el título al Arsenal hasta el final.

    La perla de la cantera, Nico O'Reilly, ha sido la revelación de la Premier 2025-26. Con solo 21 años, este lateral-centrocampista atlético y versátil ya luce como un jugador de élite al estilo Guardiola.

  • FBL-EUR-C1-MANCHESTER CITY-TRAININGAFP

    Conexión con la ciudad

    Maresca llega con mucho por hacer y será una cara conocida para la plantilla, pues ya trabajó en el club bajo la dirección de Guardiola en varias categorías. El excentrocampista de Juventus y Sevilla comenzó su carrera como entrenador en la cantera y llevó al equipo sub-23 del City a ganar la Premier League 2 en la temporada 2020-21, en plena pandemia de COVID-19.

    Tras un breve paso fallido por el banquillo del Parma, regresó al Etihad Campus en 2022 para ser asistente de Guardiola, aprendiendo de cerca de su mayor referente.

    En la 2022-23 el City logró el histórico triplete y el prestigio de Maresca creció. Ese verano el recién descendido Leicester lo fichó; tras ganar la Championship, un año después el Chelsea apostó por él.

  • Pep Guardiola Enzo Maresca Manchester CityGetty Images

    «Me hice entrenador gracias a Pep»

    Aunque dirigía al Chelsea, rival del City, Maresca elogiaba a Guardiola y lo llamaba «genio». Reconoció que aquel Barcelona inspiró su carrera como entrenador.

    «Decidí ser entrenador gracias al equipo de Pep, el Barcelona de hace años», admitió el año pasado. «Para mí nadie superó a ese Barcelona ni a Pep. Cambiaron el fútbol en España: todos los clubes querían jugar como ellos.

    Luego fue a Alemania y todos quisieron imitarlo; después llegó a Inglaterra y ocurrió lo mismo, incluso con la selección. Por eso creo que, en los últimos 20 o 25 años, nadie ha cambiado el fútbol como él».

    Guardiola, a su vez, ha elogiado a su antiguo compañero: «Enzo Maresca es uno de los mejores entrenadores del mundo y el trabajo que hizo en el Chelsea no recibe el reconocimiento que merece. Ganar el Mundial de Clubes, la Conference League y clasificarse para la Champions con un equipo joven en una liga tan dura es excepcional».

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München: Quarter-final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    ¿No hay otra opción?

    Los aficionados del City se preguntan por qué el club limita la sucesión a un solo candidato, pese al respaldo de Guardiola y al vínculo previo con Maresca. Con su poder económico, podrían contratar a otro técnico de élite como Xabi Alonso, Andoni Iraola o Xavi, aunque el primero acaba de fichar por el Chelsea.

    Además, otros dos discípulos de Guardiola brillan: Luis Enrique, que puede ganar su segunda Champions con el PSG y, al acabar su contrato en 2027, podría interesar a los Cityzens.

    Luego está Kompany, el legendario ex capitán del City que tiene al Bayern jugando uno de los mejores fútbols de Europa; sería extraño que el club no lo hubiera tanteado, aunque se dice que está comprometido con el proyecto bávaro y su gran objetivo es la Champions.

    En cualquier caso, Maresca parece la opción más segura y económica, aunque el City podría tener que indemnizar al Chelsea.


  • Enzo Maresca Chelsea GFXGOAL

    Suerte dispar

    Sin embargo, aún no se sabe si algún discípulo de Guardiola podrá acercarse a su éxito en el Etihad. Maresca llega con menos prestigio que su antecesor en 2016 y su estilo más lento genera dudas.

    Su paso por el Chelsea fue turbulento: en su primera temporada, el equipo luchaba por el título, pero un mal invierno lo relegó del segundo al cuarto puesto, a 15 puntos del campeón Liverpool.

    Aun así, ganó la Conference League con comodidad y, meses después, sorprendió al llegar a la final del Mundial de Clubes y golear al PSG con un inspirado Cole Palmer.

    Ese título se celebró como un hito, pero no evitó su cese el 1 de enero: el equipo era séptimo con solo una victoria en siete partidos y ya se rumoreaba que había hablado con el City para reemplazar a Guardiola.

    Su salida se debió sobre todo a la ruptura con la directiva, a la que criticó en una rueda de prensa semanas antes, molesto por su intromisión en el primer equipo, los fracasos en el mercado de fichajes y su convicción de merecer un nuevo contrato tras los títulos logrados.

  • FBL-EUR-C1-CHELSEA-TRAININGAFP

    Un nuevo comienzo

    Chelsea y Manchester City son equipos muy distintos hoy. Lejos del caos de Stamford Bridge, Maresca podría encontrar el espacio para crecer. Tendrá apoyo en el mercado de fichajes y aportará continuidad con su juego de posesión y laterales invertidos, legado de Guardiola.

    Serio y de rostro impasible en ruedas de prensa, este técnico de 46 años no tiene el carisma público de Guardiola, y los aficionados del Chelsea nunca le cogieron el mismo cariño que a Tuchel o Conte. Sin embargo, Maresca ha demostrado la misma intensidad, atención al detalle, ganas de ganar y capacidad para unir al vestuario.

    Su conocimiento del club y de sus jóvenes jugadores resultará inestimable en esta nueva era en el Etihad.

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