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Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

Pep Guardiola, «furioso» por la filtración sobre su salida del Manchester City, convoca a los jugadores a una videollamada nocturna

P. Guardiola
Manchester City
Premier League

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, se enfureció tras filtrarse la noticia de su marcha este verano. El entrenador español, que ha llevado al club a una década de títulos, tuvo que confirmar la noticia a su plantilla en una videollamada nocturna antes de un partido clave.

  • Planes de salida revelados antes de tiempo

    Guardiola ha sorprendido a sus jugadores al anunciar que dejará el club tras el último partido de la Premier League contra el Aston Villa. Según The Sun, el técnico, de 55 años, está enfadado porque la noticia se haya filtrado antes del crucial encuentro en Bournemouth. El técnico, que guardó silencio sobre su futuro, había asegurado que cumpliría los 12 meses que le restan de contrato en el Etihad.

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  • Manchester City v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    Se dan a conocer los detalles de una llamada nocturna

    La repentina noticia dejó a la plantilla en estado de shock, pues días antes se les había dicho que el entrenador se quedaba. Una fuente declaró a SunSport: «Pep está furioso por el timing, justo antes de un partido. Convocó a los jugadores a una videollamada nocturna y confirmó su marcha. Se disculpó por cómo se filtró la noticia. Les sorprendió, pues el sábado se les había asegurado que se quedaba, así que todos están en shock».

  • Se vincula a Maresca al final de una era

    La inminente marcha de Guardiola llega tras una década dominando desde su llegada procedente del Bayern de Múnich en 2016, periodo en el que ha conseguido 17 títulos importantes: seis Premier League, una Champions League en 2023 y el doblete de copas nacionales esta temporada tras vencer 1-0 al Chelsea en la final de la FA Cup. Ya se habla de una transición, y según The Athletic, su antiguo asistente, Enzo Maresca, podría sustituirlo tras su salida de Stamford Bridge en enero.

  • Burnley v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Nos espera un emotivo final con Etihad

    Para que el City mantenga viva la lucha por el título hasta la última jornada, primero debe vencer al Bournemouth. De lograrlo, el partido del domingo contra el Aston Villa será el 593.º y, aparentemente, el último de Guardiola al frente del equipo. Además, el encuentro supondrá el adiós definitivo de las veteranas estrellas Bernardo Silva y John Stones, cuya salida del club este verano ya está confirmada.

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