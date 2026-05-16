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Pep Guardiola eludió las preguntas sobre su futuro en el Manchester City tras ganar la FA Cup, pese a los rumores que apuntan a su posible salida del club

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P. Guardiola
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Pep Guardiola ha avivado de nuevo los rumores sobre su futuro en el Manchester City al rehusar comentarlo tras ganar 1-0 al Chelsea en la final de la FA Cup. A pesar de lograr su título número 20 en Inglaterra y de mantener vivas las esperanzas del City de conseguir el triplete nacional, el técnico español guardó silencio cuando se le preguntó si su etapa de una década en el Etihad está cerca de terminar.

  • Guardiola elude los rumores sobre su salida en Wembley

    Guardiola se mostró evasivo al hablar de su futuro en el club tras la ajustada victoria 1-0 sobre el Chelsea en la final de la FA Cup. El triunfo le dio a Guardiola su vigésimo título en Inglaterra, pero el logro quedó ensombrecido por los rumores de que podría dejar Manchester.

    Pese a la tensión de la final, en la rueda de prensa posterior bromeó, pero eludió confirmar si seguirá en el banquillo la próxima temporada.

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  • Manchester City v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    Una broma y una salida rápida

    Durante una entrevista en directo con TNT Sports, la presentadora Laura Woods preguntó a Guardiola si esta sería su última temporada al frente del Manchester City. El técnico, que lleva una década en el Etihad Stadium, sonrió y eludió dar una respuesta clara.

    «¿Qué rumores?», respondió con una sonrisa. «Que pasen una buena tarde». El breve intercambio dejó a aficionados y comentaristas preguntándose si el técnico de 55 años se prepara para marcharse al final de la temporada.

  • Doble alegría para el City

    El City ganó la FA Cup gracias a un gol de Antoine Semenyo en el 72’, tras asistencia de Erling Haaland, que rompió el empate ante el Chelsea. Es el segundo título de la temporada tras la Carabao Cup.

    El triunfo mantiene vivo el sueño del triplete nacional, aunque aún necesitan un tropiezo del Arsenal en la Premier. Con dos títulos asegurados, la mira está ahora en el desenlace liguero y en la opción de más gloria.

  • Manchester City v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    La lucha por el título de la Premier League

    El City está a dos puntos del Arsenal de Mikel Arteta con solo dos jornadas por jugar. El martes visita Bournemouth y luego recibirá al Aston Villa en la última fecha. Aun ganando los seis puntos, podrían no bastar si los Gunners vencen a Burnley y Crystal Palace.

    Mientras tanto, la incertidumbre sobre el futuro de Guardiola planea sobre el club tras una década de éxitos sin precedentes.

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