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Pep Guardiola elogia a Mohamed Salah, a quien califica de «auténtica leyenda», antes del último enfrentamiento del astro del Liverpool contra el Manchester City
Guardiola rinde homenaje a uno de los grandes
Ahora que el telón empieza a caer sobre una de las carreras individuales más emblemáticas de la Premier League, Guardiola se ha detenido para rendirle homenaje. En declaraciones a los medios de comunicación antes del partido de cuartos de final de la FA Cup del sábado en el Etihad Stadium, el entrenador del Manchester City no escatimó en elogios hacia el delantero que tantas veces le ha dado dolores de cabeza.
«Uno de los grandes. ¡Qué jugador! Creo que es un ser humano increíble», declaró Guardiola a los periodistas. «Goles y asistencias, una leyenda absoluta para el Liverpool y para toda la Premier League por lo que ha hecho. Creo que mañana es un buen momento para despedirnos de él en este país; se merece el increíble reconocimiento que ha dado al fútbol mundial, especialmente en este país».
- Getty Images Sport
El último enfrentamiento de Salah con el City
El próximo partido de copa en el Etihad será la última vez que Salah se enfrente al Manchester City con la camiseta del Liverpool. Desde su llegada procedente de la Roma en 2017, el jugador de 33 años se ha consolidado como una amenaza letal en este duelo concreto, habiendo marcado un total de 255 goles con el club en todas las competiciones.
A pesar de las dificultades del Liverpool esta temporada, que lo sitúan en quinta posición en la tabla de la Premier League, Salah sigue siendo una amenaza principal para el equipo de Arne Slot. Guardiola es muy consciente del historial del egipcio, ya que el delantero ha marcado 13 goles en 25 partidos contra los Citizens a lo largo de los años, aunque no ha logrado ver puerta en sus dos enfrentamientos anteriores esta temporada.
El defensa central, protagonista en la conquista del título
Mientras Guardiola se centra en frenarlo, el entrenador del Liverpool, Arne Slot, espera que Salah pueda añadir un toque mágico final a su legado en Anfield. Slot confirmó que el delantero está en forma y disponible para el desplazamiento a Manchester, e insistió en que el egipcio sigue totalmente comprometido con el equipo a pesar de su inminente marcha.
«Lo que ha sucedido desde que lo anunció es lo que se merece por completo», dijo Slot. «Una carrera increíble en este club, cada tres días, ganando trofeos. Vi una preciosa foto de él delante de todos los trofeos que ha ganado, así que espero que pueda sumar dos más antes de que termine la temporada. Si contamos con un Mo en el estado de forma en el que ha estado durante tantos años, eso será de gran ayuda para nosotros».
- AFP
Guardiola se muestra cauteloso ante la amenaza del Liverpool
Más allá de la brillantez individual de Salah, Guardiola también se refirió a la situación de la plantilla del Liverpool. A pesar de que una racha de tres partidos de liga sin ganar pone en peligro sus aspiraciones de quedar entre los cuatro primeros, el entrenador del City cree que los Reds cuentan con los cimientos necesarios para seguir siendo competitivos a largo plazo, independientemente de la marcha de Salah.
«El equipo realizó una inversión increíble la temporada pasada para mantenerse ahí muchos años, están en la Liga de Campeones», añadió Guardiola, refiriéndose al próximo enfrentamiento de cuartos de final del Liverpool contra el París Saint-Germain. «Es un gran aspirante, con jugadores de primera clase».