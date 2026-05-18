¡Pep Guardiola dejará el Manchester City este verano! El legendario entrenador se irá tras el partido decisivo por el título de la Premier League, y Enzo Maresca lo reemplazará

El fútbol inglés se prepara para un cambio: Guardiola dejará el City tras diez años al frente. El técnico que redefinió la Premier se irá después del último partido liguero contra el Aston Villa, cerrando un ciclo de 20 títulos que situó al club del Etihad en la cima mundial.

Según el Daily Mail, Guardiola cierra una etapa de 20 títulos que consolidó al City entre los mejores del mundo.

El técnico de 55 años ha guiado al City a seis títulos de liga, incluidos cuatro consecutivos, y a su primer triunfo en la Liga de Campeones.