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¡Pep Guardiola dejará el Manchester City este verano! El legendario entrenador se irá tras el partido decisivo por el título de la Premier League, y Enzo Maresca lo reemplazará
Una década de dominio llega a su fin
El fútbol inglés se prepara para un cambio: Guardiola dejará el City tras diez años al frente. El técnico que redefinió la Premier se irá después del último partido liguero contra el Aston Villa, cerrando un ciclo de 20 títulos que situó al club del Etihad en la cima mundial.
Según el Daily Mail, Guardiola cierra una etapa de 20 títulos que consolidó al City entre los mejores del mundo.
El técnico de 55 años ha guiado al City a seis títulos de liga, incluidos cuatro consecutivos, y a su primer triunfo en la Liga de Campeones.
- AFP
Se informa a los patrocinadores antes del inminente anuncio.
El City se prepara para las consecuencias de la marcha y ya avisa a sus principales socios.
Ya han informado a sus patrocinadores y, desde hace semanas, su entorno lo sabe.
La fecha elegida permite una gran despedida: se confirmará el domingo para celebrar el lunes su legado con un desfile en autobús descapotable.
El desfile partirá a las 16:00 h desde el Northern Quarter de Mánchester y concluirá una hora después ante la tribuna Colin Bell del Etihad Stadium.
Posibles sucesores y un futuro cargo
Aunque ya buscan sucesor, es posible que Guardiola siga ligado al City Football Group.
Le queda un año de contrato y podría quedarse en el club en otro rol. De todos modos, sus días en el banquillo están contados, pues busca un nuevo reto o un descanso.
Según The Athletic, el exentrenador del Chelsea Enzo Maresca es el candidato favorito de la directiva citizen. Maresca dejó el Chelsea en enero tras informar al club de sus conversaciones con el City para sustituir a Guardiola.
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Una última caza de trofeos
La última semana de Guardiola en el City podría ser la más exitosa: el club aspira a un doblete histórico que cierre su era.
El sábado venció 1-0 al Chelsea en Wembley y se llevó la FA Cup, y aún pelea el título de la Premier con el Arsenal. El técnico busca un último trofeo antes de marcharse. El martes visitará al Bournemouth en el Vitality Stadium y el domingo cerrará la temporada ante el Aston Villa en el Etihad.