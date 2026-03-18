Pep Guardiola da a conocer las últimas noticias sobre la lesión de Erling Haaland tras el susto sufrido en la Liga de Campeones, antes de la final de la Carabao Cup

La decisión de sustituir a Haaland cuando el City aún intentaba remontar el partido llamó la atención de los comentaristas, entre ellos el exdelantero del Manchester United Wayne Rooney. Aunque el noruego atraviesa una racha de sequía para lo que suele ser habitual en él —solo ha marcado cuatro goles en sus últimos 17 partidos—, se había mostrado peligroso ante el Madrid, con cinco tiros a puerta y un gol en el minuto 41. Rooney consideró que el delantero estrella debería haberse quedado en el campo para liderar una posible remontada.

«Me hubiera gustado que se quedara más tiempo y que el City intentara marcar el segundo gol», dijo el exjugador convertido en comentarista durante la retransmisión deAmazon Prime Sport. «Pep y Haaland sabían que la eliminatoria estaba sentenciada, así que decidieron darle descanso». La sustitución supuso la entrada de Omar Marmoush, pero el City no logró marcar los goles necesarios, ya que Vinicius Junior les sentenció con un gol en los últimos minutos para sellar un marcador global de 5-1.