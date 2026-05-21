Pep Guardiola contra Carlo Ancelotti: una exestrella del Bayern resalta la principal diferencia entre ambos técnicos y propone un destino sorpresivo para el entrenador que deja el Manchester City

Costa cree que Guardiola se centraba en los detalles tácticos y la preparación constante, mientras que Ancelotti destacaba por su habilidad para gestionar a los jugadores y mantener relaciones sólidas en la plantilla.

«Guardiola vive por las tácticas y lo estudia todo al detalle, mientras que Ancelotti destaca por sus extraordinarias habilidades para gestionar personas», declaró Costa adiretta.