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Pep Guardiola confirma que Gianluigi Donnarumma NO será titular con el Manchester City en la final de la Carabao Cup contra el Arsenal
Trafford será titular en Wembley
Trafford será el portero titular del Manchester City en la final de la Carabao Cup que se disputará este domingo contra el Arsenal. A pesar de que, tras regresar del Burnley, se ha visto relegado a un segundo plano tras el internacional italiano Donnarumma, el jugador de 23 años ha recibido el visto bueno para viajar a Wembley. La decisión se produce en medio de crecientes especulaciones sobre el futuro del inglés. Guardiola se mantuvo enigmático sobre si Trafford seguirá en el club más allá del verano, sugiriendo que el portero debe centrarse exclusivamente en la tarea que tiene entre manos.
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Guardiola aborda la frustración de los porteros
Trafford admitió recientemente que no esperaba quedar por detrás de Donnarumma en la jerarquía esta temporada. Al ser preguntado sobre estos comentarios, Guardiola se mantuvo firme en su política de selección, aunque reconoció el posible descontento del jugador.
«Los jugadores pueden estar contentos o descontentos. Es lo que hay», dijo Guardiola. «Tienen que estar aquí para dar lo mejor de sí mismos y después ya veremos qué pasa al final de la temporada. Lo importante es que estén preparados».
¿Qué repercusiones tendrá esto en la lucha por el título de la Premier League?
Este partido podría tener un impacto psicológico en el equipo en la lucha por el título de la Premier League, pero Guardiola afirmó que no estaba seguro de si la victoria del domingo ayudaría al City a volver a meterse en la pugna por el título. «No lo sé», declaró el entrenador del City. «Ya lo he dicho antes: por supuesto que ganar ayuda, simplemente por el hecho de que ganar ayuda. Podemos ganar el domingo y luego hacerlo mal en la liga. He aprendido que, en muchas competiciones y muchos partidos con poco tiempo de recuperación, hay que ser capaz de olvidar y seguir adelante».
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La búsqueda de títulos del City
Tras la final en Wembley, el City se preparará para enfrentarse al Liverpool en los cuartos de final de la FA Cup, una vez finalizado el parón internacional. Después, los hombres de Guardiola volverán a centrarse en la Premier League, donde ocupan la segunda posición con 61 puntos en 30 partidos, a nueve puntos del líder, el Arsenal. Los Cityzens buscarán asegurarse el único título que aún pueden alcanzar, tras haber sido eliminados recientemente en los octavos de final de la Liga de Campeones por el Real Madrid.
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