Getty Images Sport
Traducido por
Pep Guardiola asegura que Jeremy Doku puede llegar al nivel de Lamine Yamal y Vinicius Junior, gracias a su actual racha goleadora con el Manchester City
Guardiola pone su mirada en la élite
El entrenador del Manchester City está convencido de que Doku tiene el talento para estar entre los mejores extremos del mundo. Después de su gran partido en la victoria 3-0 sobre el Brentford, se le preguntó si el belga podría alcanzar el nivel de Vinicius Junior o Lamine Yamal.
«Sí, claro», respondió Guardiola. «Siempre acepta más exigencia y eso es estupendo. Estamos muy contentos: ahora gana partidos, pero siempre fue muy bueno». En broma, el técnico añadió que los buenos partidos se deben al entrenador, mientras que los malos son culpa de los jugadores.
- AFP
La mentalidad de un extremo de talla mundial
Aunque las cualidades físicas de Doku nunca han estado en duda, Guardiola cree que el paso definitivo hacia el estrellato mundial es, en gran medida, una cuestión mental. El entrenador del City insiste en que un jugador debe tener la fuerza interior necesaria para salir de su zona de confort si quiere ser considerado «el mejor de los mejores» y no solo un regateador con talento.
«Depende de tu mentalidad», explicó Guardiola. «Quiero ser uno de los mejores extremos del mundo. Si no, te quedas en tu zona de confort y dices: “Está bien”. Siempre he sido Jeremy, regates y todo eso. Siempre lo intento, pero me digo: “No, quiero ser uno de los mejores”. Solo así llegarás a ese nivel». El extremo ha sido, sin duda, la mayor amenaza del City en los últimos partidos, y ha atemorizado constantemente a los laterales.
Doku atribuye su racha goleadora a su instinto
Doku ha reconocido con modestia su reciente mejora, que le llevó a marcar un gran gol ante el Brentford en el Etihad. Ya había anotado contra Everton y Southampton, y con 23 años vive su mejor racha en Inglaterra. Aun así, asegura que su estilo no ha cambiado.
«Soy un jugador instintivo. Ahora me está saliendo bien: siempre he jugado así, pero ahora llegan los goles. No he cambiado», explicó Doku tras el partido. Relató que, al tener espacio, disparó sin pensarlo, igual que ante los Toffees días antes.
- Getty Images Sport
El Manchester City mantiene la presión sobre el Arsenal en la lucha por el título
La victoria sobre el Brentford fue clave para el City, que sigue pisándole los talones al Arsenal en la cima de la Premier. Con los Gunners aún por delante, el equipo de Guardiola no puede fallar en lo que queda. El gran momento de Doku, capaz de desatascar defensas cerradas, ha dado un impulso extra.
Quedan tres partidos: recibirán al Crystal Palace y visitarán al Bournemouth antes del cierre contra el Aston Villa. Con Doku en un gran nivel y dispuesto a ayudar en defensa, Guardiola confía en mantener la pelea hasta el final.
«Quedan tres partidos y vamos a por ello», dijo el español sobre la lucha por el título. «Ha pasado mucho tiempo desde el partido contra el Arsenal. Me encanta jugar en casa, esperemos poder meter presión al Arsenal. Ganar nuestros partidos y hacer lo que tenemos que hacer».