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Pep Guardiola afirma que la lucha por el título de la Premier League «se habrá acabado» si el Manchester City pierde ante el Arsenal, mientras aumenta la presión sobre Mikel Arteta
Hay mucho en juego en el Etihad
Guardiola lanzó un ultimátum de cara al crucial encuentro del domingo. El mundo del fútbol seguirá de cerca el duelo entre los dos líderes de la liga. A pesar de la experiencia del City en finales bajo presión, el técnico cree que no hay margen de error ante el implacable equipo de Mikel Arteta.
En la víspera del encuentro, afirmó: «Si perdemos, se acabó. Son muy fuertes en todos los aspectos: en los duelos, en lo físico... Si no eres agresivo y les dejas construir, te elaboran la jugada. David Raya es extraordinario y no hace falta hablar de las jugadas a balón parado. Por eso son quienes son: han liderado la Premier League toda la temporada, y por eso estoy orgulloso de estar ahí y de plantarles cara».
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Al City le espera un camino muy duro
Aunque una victoria del City recortaría la diferencia a tres puntos y devolvería el destino al equipo, Guardiola rechazó considerarlo favorito. El técnico advirtió que el tramo final es exigente y puede costarles más puntos. Mostró preocupación por los viajes largos que aún deben afrontar.
«Nuestro calendario es terrible: Everton y Bournemouth fuera, Aston Villa en casa, más Burnley, Crystal Palace y Brentford como locales. Y aún quedan muchos partidos por delante».
Batallas tácticas y recuperación de lesiones
El City recupera a Nico O'Reilly, ya listo tras su lesión en el tendón de la corva. El delantero brilló en la final de la Carabao Cup con dos goles ante el Arsenal. Aun así, Guardiola prevé que los Gunners cambien su táctica para evitar otra derrota en Wembley.
Anticipando cambios en el rival, añadió: «Si jugamos como en Wembley y ellos hacen lo mismo, ganaremos. Pero el fútbol es impredecible; Mikel ajustará algo y debemos estar preparados».
- AFP
La recta final
El resultado del domingo definirá la lucha por el título. Después, el City se centrará en la semifinal de la FA Cup ante el Southampton, mientras el Arsenal deberá compatibilizar sus objetivos nacionales con la exigente semifinal de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid. Ambos equipos afrontan un calendario exigente que decidirá sus temporadas.