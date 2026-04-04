Pep Guardiola admite que daría luz verde a la venta de Rodri al Real Madrid tras los comentarios del ganador del Balón de Oro sobre su regreso a España

Guardiola se mantuvo firme en su política de siempre de permitir que los jugadores se marchen si ya no desean seguir en el Etihad Stadium. Confirmó que esta filosofía se aplica a todos los miembros de su plantilla, independientemente de que sean o no piezas clave del reciente éxito del equipo.

«No hay ningún jugador que, en mi opinión, vaya a rechazar la oportunidad de jugar en el Real Madrid, lo entiendo perfectamente… nació en España», explicó Guardiola en una rueda de prensa. Cuando se le preguntó si mantendría su postura de no bloquear una salida, respondió: «Por supuesto. Si un jugador no está contento, tiene que marcharse. Siempre pienso que si está contento, y espero que pueda estarlo, pero si no lo está, que llame a la puerta del director deportivo».