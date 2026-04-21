«Pep es el hombre indicado para el puesto»: Leonardo Bonucci apuesta por Guardiola para liderar un «cambio radical» en la selección italiana

Bonucci propone a Guardiola para liderar un «cambio radical» en la selección italiana. En los Premios Laureus, el ex capitán de la Juventus destacó que el técnico del Manchester City tiene la brillantez táctica para devolver a la Azzurra a sus glorias.

La Azzurra ha atravesado un periodo turbulento en los últimos años, al no clasificarse para el Mundial por tercera vez consecutiva. Aunque el triunfo en la Eurocopa 2020 supuso un subidón temporal, la falta de consistencia y los problemas estructurales han dejado a los cuatro veces campeones del mundo en busca de una nueva identidad bajo el liderazgo de la próxima generación.