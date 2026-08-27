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«¡Pensé que estaba gordo!»: el capitán del Aston Villa, John McGinn, admite que estaba totalmente equivocado sobre el nuevo fichaje del Manchester United, Youri Tielemans
McGinn revela un error de cálculo sobre su estado físico
Tielemans completó este verano un traspaso de 35 millones de libras al United, poniendo fin a una etapa de tres años en el Aston Villa. El jugador de 29 años disputó 134 partidos durante su etapa en los Midlands, consolidándose como una figura de gran fiabilidad.
En declaraciones en el pódcast Stick to Football, el capitán del Villa, McGinn, detalló sus ideas equivocadas iniciales sobre el internacional belga. Cuando Tielemans llegó procedente del Leicester City en 2023, McGinn asumió erróneamente que al centrocampista le faltaba la preparación física necesaria para rendir.
- Action Plus
Una modelo profesional
El internacional escocés confesó que el aspecto físico de Tielemans era muy engañoso. "Cuando fichó, pensé: buen jugador, [pero] lento y fuera de forma, parecía un poco gordo", admitió McGinn. "Luego se quitó la camiseta y pensé: wow, quizá no".
McGinn destacó la dedicación incansable del centrocampista fuera del campo, y señaló su dieta impecable y su presencia constante en el gimnasio. "Intenté que se tomara una lata de Coca-Cola después del partido o que se comiera una galleta en el avión o algo así, pero está tan centrado que simplemente lo hace todo bien, al pie de la letra", añadió.
A pesar de no tener una velocidad explosiva, Tielemans demostró ser un activo de enorme valor en Villa Park. McGinn elogió su liderazgo vocal al afirmar: "Ese mito, creo que siempre lo va a tener por la forma de su cuerpo, pero es erróneo. No te va a dejar atrás con velocidad, pero ese no es su juego.
"Está en plena forma y fue realmente fiable para nosotros. No le da miedo elevar el nivel de exigencia de la gente; si no estás a la altura de sus estándares en los entrenamientos o de su nivel, te lo hará saber".
Una pérdida enorme para el Aston Villa
Tielemans se marcha del Villa después de haber aportado 10 goles en todas las competiciones, dejando un vacío importante en el vestuario. McGinn describió a su excompañero como un "profesional increíble" y un "jugador completo", convencido de que será exactamente lo que necesita el Manchester United.
"Va a ser una gran pérdida para nosotros", continuó McGinn. "Un profesional increíble. Trabajo, calidad. Simplemente, un buen compañero y una gran persona en todos los sentidos, pero además tiene calidad. Puede encontrar un pase, puede marcar un gol brillante. Estoy hablando de un jugador completo.
"Vamos a perderle dentro y fuera del campo, es un jugador top y está muy decidido a ganar. Eso es lo único que quizá eche de menos de muchos de los jugadores [que han dejado el Aston Villa este verano], la mentalidad cuando las cosas se ponen difíciles. No tengo ninguna duda de que Youri en el United aportará eso, sin duda".
- (C)Getty Images
Carrick busca una rápida reacción
El debut oficial de Tielemans con el Manchester United no salió según lo previsto, ya que el equipo de Michael Carrick sufrió una sorprendente derrota por 2-0 a domicilio ante el recién ascendido Hull City el sábado. El belga fue titular en un centro del campo renovado junto a Bruno Fernandes y Andrey Santos.
Con la llegada también este verano de Carlos Baleba para reforzar la plantilla y con Kobbie Mainoo presionando para hacerse un hueco en el once, Carrick tiene muchas opciones en el centro del campo que valorar. El United intentará reaccionar de inmediato el domingo, cuando reciba al Ipswich Town, otro conjunto recién ascendido.
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