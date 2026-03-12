«Pensándolo bien», ¿podría Casemiro quedarse en el Manchester United? El exjugador de los Red Devils Kleberson apoya al líder al estilo Roy Keane para dar un giro radical

El United pagó 60 millones de libras (80 millones de dólares) por fichar al cinco veces ganador de la Liga de Campeones Casemiro, procedente del Real Madrid. Solo ha ganado dos trofeos importantes en Inglaterra, la FA Cup y la Carabao Cup, pero se considera que ha aportado importantes cualidades de liderazgo a un equipo que, en ocasiones, ha mostrado carencias en ese aspecto.

El experimentado centrocampista también ha recuperado su mejor forma esta temporada, con seis goles, y parece capaz de seguir rindiendo al más alto nivel durante algún tiempo. Kleberson añadió, cuando se le preguntó si su compatriota puede considerarse un éxito en Old Trafford: «Ganó muchos trofeos en el Real Madrid, pero creo que sintió que por fin tenía la oportunidad de jugar en la mejor liga del mundo cuando le dieron la oportunidad de jugar en el Manchester United.

«Es un centrocampista fantástico e incluso creo que ha mejorado en el Manchester United, pero el Manchester United siempre tiene altibajos como club. Por eso no ha ganado tantos trofeos ni ha tenido la oportunidad de jugar grandes finales como la de la Liga de Campeones.

La filosofía ha cambiado mucho, han llegado nuevos entrenadores y los jugadores han llegado y se han ido del Manchester United. Todo ha sido difícil y ha sido completamente diferente a su etapa en el Real Madrid. En el Real Madrid no experimentó muchos cambios.

Sé que costó mucho dinero, pero realmente ha aportado liderazgo al club. Por eso también volvió a la selección brasileña y por eso jugará en el Mundial. Realmente aporta liderazgo y lo hace también en el Manchester United. Es un gran compañero de equipo y un gran competidor.

Por supuesto, no podemos comparar su liderazgo con el de Roy Keane, porque era completamente diferente, pero conoce las reglas del Manchester United. Creo que es feliz en el Manchester United, pero el club nunca ha estado en una buena posición. Sigo pensando que le gustaría quedarse en el Manchester United, o al menos lo está pensando, porque le ha ido muy bien con Michael Carrick».