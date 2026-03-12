Goal.com
Malen Bologna Roma Europa LeagueGetty Images
Gabriele Stragapede

Traducido por

Pellegrini responde a Bernardeschi, luego los postes detienen Roma y Bolonia: 1-1, todo se decidirá en el partido de vuelta

Revive la retransmisión en directo de la carrera.

Tras dos dolorosas derrotas en la liga contra el Genoa y el Verona, respectivamente, el Bolonia y la Roma se enfrentan en el partido de ida de los octavos de final de la Europa League en el derbi italiano y empatan 1-1 en el primer acto: en el partido de ida disputado en el estadio Dall'Ara, los dos equipos se reparten el resultado. Al gol de la ventaja del Rossoblù, marcado por Bernardeschi con un giro de zurda tras una gran jugada individual de Rowe, respondió Lorenzo Pellegrini, hábil para marcar desde dos pasos y aprovechar la asistencia de Malen (sobre la que también hubo algunas protestas por parte de los emilianos).

Todo se decidirá, por tanto, en el partido de vuelta, que se disputará dentro de exactamente siete días en el Olímpico (se jugará en la capital debido a la mejor clasificación de los giallorossi en la fase de liga).

  • EL MARCADOR

    BOLONIA-ROMA 1-1

    GOLES: 50' Bernardeschi (B), 71' Pellegrini (R)

    BOLONIA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario (85' Zortea), Casale (84' Vitik), Lucumi, Miranda (79' Lykogiannis); Freuler, Pobega; Bernardeschi, Ferguson, Rowe (71' Cambiaghi); Castro (79' Dallinga). Entrenador: Italiano

    ROMA (3-4-2-1): Svilar, Ghilardi, N'Dicka, Celik (66' Hermoso); Rensch (58' Tsimikas), El Aynaoui (66' Pellegrini), Cristante, Wesley; Pisilli, Zaragoza (46' Vaz); Malen. Entrenador: Gasperini

    ÁRBITRO: Jablonski

    AMONESTADOS: Miranda (B), Wesley (R), Casale (B), Cristante (R)

    EXPULSADOS: -

  • GOLES Y ACCIONES DESTACADAS

  • CONCERNE I DATI DELLA GARA

