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¡Pedro Neto se enfrenta a un doble golpe disciplinario! El extremo del Chelsea, sancionado por la Premier League, espera el castigo por empujar a un recogepelotas del PSG
Neto ve la tarjeta roja en el Arsenal
Neto recibió dos tarjetas amarillas durante la derrota por 2-1 en el Emirates el 1 de marzo: la primera por protestar tras el primer gol de Jurrien Timber, y la segunda por una falta cínica sobre Gabriel Martinelli para frustrar un contraataque. A pesar de sus protestas ante el árbitro Darren England, el extremo acabó retirándose al túnel, dejando al Chelsea con un jugador menos durante los últimos 20 minutos y el tiempo de descuento.
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Pesadilla europea en París
La sanción nacional es solo una parte de la historia para Neto, quien está siendo investigado por empujar a un recogepelotas durante la derrota por 5-2 del Chelsea ante el París Saint-Germain en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones disputado a mediados de semana. Frustrado en los últimos instantes, Neto empujó al joven mientras intentaba recuperar el balón. La UEFA ha confirmado la apertura de un expediente disciplinario por «conducta antideportiva», lo que deja al extremo ante una posible suspensión retroactiva para el crucial partido de vuelta que se disputará el martes en Stamford Bridge.
Neto ofrece una sincera disculpa
Tras el incidente, Neto expresó su profundo pesar. «Quiero pedir perdón. Ya he hablado con él. Fue en el calor del momento... Le di un pequeño empujón, y eso no puede pasar. Vi que le había hecho daño; yo no soy así», declaró a TNT Sports. Recurrió a su compañero Vitinha para que tradujera sus disculpas, y añadió: «Le pedí perdón unas 35 veces. No entendí su francés, pero se reía, así que creo que sabía que fue algo impulsivo».
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Rosenior: Aprender de los errores
En la rueda de prensa previa al partido de la Premier League que enfrentará al Chelsea y al Newcastle United el sábado por la tarde, el entrenador Liam Rosenior se refirió a las preocupaciones suscitadas por la reciente conducta de Neto. «Ya he vuelto a ver el incidente y no queda bien... Entiendo el punto de vista de Pedro. Quiere que el balón vuelva al juego lo antes posible. Quiere ganar para el club», dijo Rosenior. Destacó la importancia de asumir la responsabilidad y señaló: «Lo que más me impresionó de él fue que... quiso disculparse de inmediato. Ya sea un portero, yo como entrenador o un jugador, todos cometemos errores. Se trata de aprender de esos errores».
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