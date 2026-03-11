AFP
Paulo Fonseca responde a las críticas «muy injustas» hacia Endrick en medio de la mala racha del Lyon
Hitos profesionales frente a la presión mediática
A pesar de su impresionante primer hat-trick contra el Metz en su segundo partido en la Ligue 1 y de sus goles decisivos en la Coupe de France, el entrenador ha tenido que proteger constantemente al delantero de las críticas, ya que el «periodo de luna de miel» inicial se enfrenta a su primera prueba real tras su llegada en enero. Para Fonseca, la narrativa que rodea al jugadorcedido por el Madrid se ha vinculado injustamente solo a los goles, ignorando el apoyo que el jugador aún necesita para su desarrollo.
Un comienzo de ensueño que se vuelve amargo
El brasileño no ha vuelto a marcar en la liga desde aquella tarde de enero contra el Metz, y su sequía goleadora ha coincidido con un bajón en el rendimiento general del Lyon, que ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos. Recientemente, el joven delantero se ha visto en el punto de mira de los expertos y los aficionados, que le acusan de egoísmo con el balón y de tomar malas decisiones en el último tercio del campo.
Fonseca critica las expectativas «injustas»
Con la presión en aumento, Fonseca ha intervenido para proteger a su joven estrella de las crecientes críticas. Tras el empate 1-1 contra el Paris FC el domingo, en el que Endrick no logró destacar como suplente, Fonseca se apresuró a recordar a los críticos la edad del jugador y su falta de experiencia competitiva.
«Solo tiene 19 años; se espera mucho de él. Endrick pasó más de un año sin jugar y ahora está jugando casi todos los partidos», declaró Fonseca a los periodistas. El entrenador considera claramente que el peso de las expectativas se está volviendo excesivo: «Cuando marca, la valoración es muy positiva, pero cuando no marca, [las críticas] son muy duras e injustas».
Ajustes tácticos y curvas de aprendizaje
Fonseca admitió que ha habido una curva de aprendizaje mientras Endrick se adapta a jugar en la banda derecha. «Jugó en la derecha cuando llegó, pero fue difícil hacerle entender cuál era la mejor opción al ir por detrás. Siempre quiere el balón, pero también queremos que vaya por detrás», explicó el entrenador.
A medida que la temporada francesa se acerca a su fase final, la presión sigue siendo alta. Por ahora, Endrick cuenta con el apoyo total de su entrenador, que está decidido a garantizar que las etiquetas «injustas» no obstaculicen su crecimiento a largo plazo.
