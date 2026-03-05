Paul Scholes parece haber borrado una polémica historia de Instagram contra Michael Carrick en la que ridiculizaba al «especial» entrenador interino del Manchester United tras la derrota ante el Newcastle

Aunque Scholes ha reconocido anteriormente que Carrick está haciendo un gran trabajo para el Manchester United en poco tiempo, el legendario excentrocampista del club cree que necesitan un modelo a seguir similar a los grandes motivadores de la historia del fútbol.

«Michael Carrick lo está haciendo muy bien, el cambio es increíble», declaró Scholes anteriormente en el podcast The Good, The Bad & The Football. «Si te pones en el lugar del propietario, él está ejerciendo una gran presión sobre ellos para que consigan el trabajo. Las personas que toman esa decisión quizá tengan que pensarlo de otra manera, porque no creo que se necesite al entrenador más técnico o con más talento. Estás en un gran club con buenos jugadores que saben lo que hacen, quizá lo que más necesitan es un gestor de personas.

Si nos fijamos en Sir Alex [Ferguson], nunca fue realmente un entrenador, pero conocía a los jugadores, sabía lo que necesitaban y cómo tratarlos para sacar lo mejor de ellos. Si nos fijamos en el Real Madrid con Carlo Ancelotti y Zinedine Zidane, no creo que sean los entrenadores más técnicos o tácticos, pero son buenos gestores de personas.

Ruben Amorim parecía obsesionado con la táctica y no funcionó, Xabi Alonso parecía igual en el Real Madrid. ¿Necesitan ese tipo de grandes clubes a esos entrenadores o a un gestor de personas?

No sé cómo es el estilo de entrenamiento de Michael, pero me imagino que como gestor de personas es muy bueno, porque es brillante con la gente y con los jugadores. La pregunta sobre Michael es: ¿tiene experiencia? Sé que ha entrenado en la Championship, pero esto es obviamente diferente. ¿Podemos ver a Carrick ganando la Premier League con el United? Mira, aún no lo sabemos».