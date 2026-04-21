Getty Images Sport
Traducido por
Paul Scholes insta al Manchester United a fichar a la estrella del Arsenal a la que «criticó duramente» durante el mercado de fichajes de verano
Scholes da un giro de 180 grados con respecto a Rice
Scholes señala a Rice como el fichaje «soñado» para el United este verano. Este respaldo supone un cambio de opinión del excentrocampista, quien ha cuestionado en repetidas ocasiones el rendimiento del jugador de 105 millones de libras en el Arsenal. Dado que la plantilla del United necesita un refuerzo importante para volver a competir en lo más alto de la Premier League y en la Liga de Campeones, Scholes apunta al pivote del Arsenal como la pieza clave del rompecabezas para los responsables del Old Trafford.
- Getty Images Sport
«Todos los jugadores son un objetivo realista»
En el podcast «The Good, The Bad & The Football», Scholes admitió que antes dudaba de Rice, pero ahora lo ve como el perfil ideal para solucionar los problemas del United en el centro del campo.
«Yo apostaría por Declan Rice», admitió. «Sé que lo he criticado, pero el United necesita un centrocampista como él».
El 11 veces campeón de la Premier también rechazó la idea de que el United ya no puede atraer a los mejores talentos de la liga y añadió: «El otro día oí a Rio Ferdinand hablar sobre quién es un objetivo realista para el United. Pero todos los entrenadores y jugadores deberían ser objetivos realistas para el United. ¿Quién no lo es? Cualquiera es posible».
El United se enfrenta a un enorme vacío en el centro del campo
La confirmación de la salida de Casemiro al final de la temporada ha incrementado la urgencia de fichar jugadores de gran calidad. Su marcha deja un importante vacío en la plantilla que el United debe cubrir. Hasta ahora, se ha relacionado al club con nombres consolidados de la Premier League como Adam Wharton, Sandro Tonali y Elliot Anderson.
- Getty Images Sport
¿Y ahora qué?
El United ha renacido bajo el interino Michael Carrick, con una victoria clave en Stamford Bridge, y ya vislumbra la Liga de Campeones. El próximo mercado de fichajes será decisivo para que el equipo de Sir Jim Ratcliffe muestre su ambición.
Mientras tanto, el Arsenal lucha por el título con el Manchester City y Rice será clave en las últimas jornadas.