Paul Scholes insta al Manchester United a fichar a la estrella del Arsenal a la que «criticó duramente» durante el mercado de fichajes de verano

En el podcast «The Good, The Bad & The Football», Scholes admitió que antes dudaba de Rice, pero ahora lo ve como el perfil ideal para solucionar los problemas del United en el centro del campo.

«Yo apostaría por Declan Rice», admitió. «Sé que lo he criticado, pero el United necesita un centrocampista como él».

El 11 veces campeón de la Premier también rechazó la idea de que el United ya no puede atraer a los mejores talentos de la liga y añadió: «El otro día oí a Rio Ferdinand hablar sobre quién es un objetivo realista para el United. Pero todos los entrenadores y jugadores deberían ser objetivos realistas para el United. ¿Quién no lo es? Cualquiera es posible».