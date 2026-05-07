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Paul Scholes afirma que el «aburrido» Arsenal de Mikel Arteta no será recordado como un «gran equipo», pese a su lucha por el doblete de la Premier League y la Liga de Campeones
Scholes duda del estatus del Arsenal
Aunque el Arsenal está a un paso de su primer título de liga desde 2004, Paul Scholes no se impresiona por el fútbol que se ve en el Emirates Stadium. El excentrocampista del United, con 11 Premier Leagues bajo Sir Alex Ferguson, cree que la actual plantilla gunner carece de la chispa para ser recordada junto a los mejores equipos del fútbol inglés.
En el último episodio del pódcast Stick to Football deThe Overlap, Scholes afirmó: «No creo que sean los mejores campeones que veremos jamás. No creo que en los próximos años hablemos de este equipo como lo hacemos de los grandes equipos del United».
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La etiqueta de «aburrido» y las quejas sobre la táctica
Arteta ha construido un equipo sólido atrás y con control de balón. Sin embargo, Scholes admitió que prefiere el fútbol de alto octanaje que practicaba el Manchester United de sus tiempos junto a Eric Cantona y Cristiano Ronaldo.
El exjugador, de 51 años, criticó sobre todo la forma de construir el juego y afirmó: «Se puede ganar de muchas maneras, pero no es un equipo que me gustaría ver siempre. Hemos visto a [David] Raya y a los centrales tocar y tocar sin más. Ha sido aburrido».
El récord de caza mayor, bajo la lupa
La regularidad del Arsenal lo sitúa por delante de City, United y Liverpool, pero Scholes resta mérito a sus logros por no ganar duelos clave. El empate de City y Everton acercó el título al Arsenal, aunque la leyenda del United aún duda de su valía.
«No siempre hay que ganar a los mejores; no han vencido al City ni al Liverpool, los mejores de los últimos cuatro, cinco o seis años», explicó Scholes. «Por eso no creo que la gente los recuerde como un gran equipo. Se puede ganar la liga sin vencerlos, pero para ser un gran equipo hay que salir a ganarlos. El United sí lo ha hecho».
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Un doblete histórico al alcance de la mano
A pesar de las críticas, el equipo de Arteta está a pocos partidos de la inmortalidad. Ganar la Premier League sería histórico, y aún tienen la final de la Liga de Campeones contra el PSG en Budapest el 30 de mayo. La temporada sigue llena de posibilidades, y quizá Scholes deba cambiar de opinión si el Arsenal logra el título.