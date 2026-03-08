Getty
Paul Pogba recibe un duro golpe al afirmar que solo ha tenido «tres buenos años en toda su carrera», según un antiguo rival de la Serie A que apunta al excentrocampista del Manchester United y la Juventus
Pogba lucha por recuperar su forma y estado físico en el Mónaco
La suspensión inicial de cuatro años se redujo a 18 meses tras la apelación, lo que permitió a Pogba buscar un nuevo club en la primavera de 2025, tras haber sido liberado por el gigante turinés, la Juve.
El jugador de 32 años ha tenido dificultades en su Francia natal, tras firmar un contrato de dos años con el Mónaco, ya que sus problemas físicos le han impedido rendir al niveldeseado en el año del Mundial.
Pogba dijo que rara vez ha sido un jugador de talla mundial.
Nainggolan ha sugerido brutalmente que Pogba rara vez ha formado parte de la élite mundial a lo largo de su carrera, a pesar de habersido en su día el jugador más caro del planeta, con un regreso a Old Trafford en 2016 por 89 millones de libras (119 millones de dólares).
El exinternacional belga Nainggolan se enfrentó a Pogba entre 2012 y 2016, y ha declarado a Sportium.fun: «En mi época en la Serie A, solo [Arturo] Vidal y [Daniele] De Rossi eran tan fuertes como yo. ¿Pogba? Yo era mejor que él, solo tuvo tres buenos años en toda su carrera».
Nainggolan explica por qué rechazó el traspaso a la Juventus.
Nainggolan tuvo varias oportunidades de seguir a Pogba a la Juve cuando estaba en plena forma, pero siempre rechazó esa posibilidad. Esto se debe a que el carismático centrocampista, conocido por sus atrevidos cortes de pelo, quería ponerse a prueba en todo momento.
Dijo: «Solía jugar al Football Manager y nunca elegía el equipo más fuerte. Cuando un club como la Roma gana el título, es una celebración para 20 años. En la Juventus tienes que ganarlo todos los años, es una sensación completamente diferente».
Nainggolan, que jugó en Italia en equipos como el Cagliari, la Roma y el Inter, cree que la Juve siempre recibió un trato preferencial por parte de los árbitros. Añadió: «Cuando inauguraron el Juventus Stadium, jugué allí con el Cagliari y empatamos 1-1 gracias a un penalti inexistente que le dieron a la Juventus.
Luego llegué a la Roma, en el primer partido en el mismo estadio, perdimos 3-2 con dos penaltis que se pitaban fuera del área. Todo el mundo lo vio. Es la verdad, solo que no todo el mundo se atreve a decirlo».
Personajes coloridos pasan a ocupar puestos directivos
Nainggolan sigue jugando a sus 37 años en el Patro Eisden, equipo de la segunda división belga, y no le impresiona demasiado la dirección que está tomando el fútbol moderno. Afirma que la tecnología genera debates que nunca deberían haber existido: «El fútbol debería ser como antes. Si se siguen cometiendo errores con el VAR, lo correcto es eliminarlo y dejar que los árbitros cometan errores de forma natural. El fútbol real es otra cosa».
Aunque tiene cuentas que saldar con el fútbol, Nainggolan no tiene intención de alejarse del deporte rey en un futuro próximo. Ahora que su carrera como jugador está llegando a su fin, está planeando dar el salto a la dirección técnica.
Sobre un posible cambio al mundo del entrenamiento, hizo otra declaración optimista, como es habitual en alguien a quien nunca le ha faltado confianza en sí mismo: «Viendo lo que hay ahí fuera, creo que podría hacerlo».
Queda por ver cuándo se emprenderá ese camino, pero las estrellas del futuro ya han sido advertidas de que Nainggolan está listo para tomar las riendas en algún sitio y no esperará nada menos que una dedicación total a su causa.
