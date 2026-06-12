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Paul Pogba quiere recuperar su mejor nivel y volver a la selección francesa pese a sus lesiones
El regreso de Pogba sigue encontrando obstáculos
Pogba fichó por el Mónaco el verano pasado para relanzar su carrera tras casi tres años parado por dopaje y lesiones. Sin embargo, nuevos problemas físicos han frenado su regreso. Con 33 años, solo ha jugado seis partidos y 115 minutos.
Pese a la escasez de minutos, considera fundamental haber vuelto al entorno profesional tras superar el caso de dopaje y un escándalo de extorsión que implicó a su familia. Su prioridad ahora es recuperarse físicamente y recuperar la regularidad antes de aspirar a nuevos logros.
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Pogba explica sus prioridades tras quedarse fuera de la convocatoria de Francia
Al reflexionar sobre su fichaje por el Mónaco y su ausencia en la convocatoria de Francia para el Mundial 2026, Pogba subrayó que su regreso no buscaba el reconocimiento internacional.
En declaraciones a L'Equipe, afirmó: «No vine al Mónaco pensando: "Estoy aquí para jugar en el Mundial". Hacía muchísimo tiempo que no jugaba. Mi objetivo era simplemente volver a la competición, recuperar una buena forma física, y eso es todo. Si después hubiera sido así, habría sido un plus».
Francia sigue siendo el objetivo final
Pogba, frenado por lesiones, sigue confiando en volver a la selección francesa. Primero quiere mostrar su nivel en su club.
«He recorrido un largo camino, así que no es que no me lo esperara», admitió. «Lo que me faltaba era ritmo. No se trata de aspectos técnicos, que los entrenadores ya ven en los entrenamientos, sino de la parte física, sobre todo tras la racha de lesiones previa a la suspensión (por dopaje, entre 2023 y 2025). Necesito sentirme bien.
Eso es lo que necesito para volver al máximo nivel. La selección francesa es un plus, un sueño que sigo persiguiendo y que hay que ganarse».
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El reto de volver a demostrar su valía
El objetivo de Pogba es mantenerse en forma y sumar minutos con el Mónaco. Sin continuidad, le costará regresar al máximo nivel. Un cambio en la dirección de la selección francesa podría abrirle nuevas puertas, pero su vuelta dependerá de superar las lesiones y rendir de forma constante.