Paul Pogba opina sobre Kobbie Mainoo al ser preguntado si la estrella inglesa debería MARCHARSE del Manchester United

Pogba admitió que, pese al interés de otros grandes clubes europeos, quedarse en Old Trafford podría convertir a Mainoo en una leyenda. Destacó el vínculo único entre la afición y los canteranos, y le instó a valorar el impacto emocional a largo plazo de su carrera.

«Un chico así, que cree en sí mismo y siente que los demás confían en él, acaba preguntándose: “¿Por qué no juego?”. Y entonces se dice: “Debería irme”», añadió Pogba.

Quizá no sea la decisión correcta. Me resulta muy difícil decirle que se vaya, porque la gente del United le adora. Es un jugador fantástico con gran potencial y puede tener una gran carrera en el Manchester United. Así que, no sé, solo le deseo lo mejor. Sea lo que decida, solo quiero verlo jugar porque es un placer».