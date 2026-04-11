Paul Pogba habla sobre su futuro en el Mónaco, y el club de la Ligue 1 está listo para ejercer la opción de compra de Ansu Fati

Durante su ausencia han abundado las especulaciones sobre su futuro, y el director general del Mónaco, Thiago Scuro, había insinuado que este verano podrían darse conversaciones sobre su situación si su estado físico no mejoraba. Sin embargo, tras el partido en el Stade Jean Bouin, el campeón del mundo se apresuró a desmentir cualquier rumor sobre una posible salida anticipada: «¿Si ya estoy pensando en la próxima temporada? Sigo aquí. Por lo que he oído, seguiremos juntos a largo plazo», afirmó Pogba en la zona mixta.