Paul Pogba desvela la verdad sobre su desencuentro con el «muy divertido» José Mourinho en el Manchester United

La relación se deterioró en la temporada 2017-18. Según informes, Mourinho estaba frustrado con el programa de entrenamiento personal de Pogba y creía que había provocado su lesión en el tendón de la corva en septiembre de 2017. Con el aumento de la tensión, el francés fue marginado en partidos clave contra el Huddersfield Town y el Sevilla, según The Sun.

Pogba cree que la constante cobertura mediática influyó en el cambio de actitud del técnico. «Con el tiempo, las lesiones provocaron eso», explicó. «Y, ya sabes, cuando los medios siempre le hacen preguntas sobre mí, quizá le hace pensar: "Vale, ¿se ha acabado?" Y ese es también mi problema, a mucha gente le encanta preguntar por mí. Siempre Paul, Paul, Paul. Y eso probablemente le cabreó».