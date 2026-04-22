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Paul Pogba desvela la verdad sobre su desencuentro con el «muy divertido» José Mourinho en el Manchester United
La paradoja del «Special One»
El regreso de Pogba al Manchester United debía iniciar una nueva era de dominio en Old Trafford, con Mourinho al mando. En su primera temporada juntos ganaron la Copa de la Liga y la Europa League, pero pronto su relación se deterioró. Ahora, al recordar esos años turbulentos, Pogba revela el lado más desenfadado de Mourinho, casi desconocido para el público. Pese a los titulares que daban por rota su relación, el campeón mundial insiste en que el exentrenador del Chelsea y el Real Madrid tenía un sentido del humor que animaba los entrenamientos, al menos al principio.
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El respeto de Pogba por Mourinho
Al recordar aquellos primeros días en una conversación con Rio Ferdinand, Pogba insistió en que al principio no hubo fricción. «No tengo ningún problema con ningún entrenador», dijo Pogba. «Siempre los respeté y siempre les hice caso; ellos son los jefes y deciden quién juega. Al principio nos llevábamos muy bien: nos escribíamos y bromeábamos. Es un tipo divertido y realmente especial».
Cuando la relación se deterioró
La relación se deterioró en la temporada 2017-18. Según informes, Mourinho estaba frustrado con el programa de entrenamiento personal de Pogba y creía que había provocado su lesión en el tendón de la corva en septiembre de 2017. Con el aumento de la tensión, el francés fue marginado en partidos clave contra el Huddersfield Town y el Sevilla, según The Sun.
Pogba cree que la constante cobertura mediática influyó en el cambio de actitud del técnico. «Con el tiempo, las lesiones provocaron eso», explicó. «Y, ya sabes, cuando los medios siempre le hacen preguntas sobre mí, quizá le hace pensar: "Vale, ¿se ha acabado?" Y ese es también mi problema, a mucha gente le encanta preguntar por mí. Siempre Paul, Paul, Paul. Y eso probablemente le cabreó».
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El telón final en el United
Aunque el club activó una cláusula para extender su contrato hasta 2022, Pogba se marchó gratis del Manchester United por segunda vez y regresó a la Juventus. Su salida fue amarga: la afición, harta de las constantes especulaciones sobre su futuro, le dio la espalda. En su último partido en Old Trafford, en abril de 2022, los aficionados le pidieron que se fuera.
Ahora intenta reconstruir su carrera en el Mónaco, aunque su primera temporada en el club francés se ha visto afectada por sus recurrentes problemas físicos.