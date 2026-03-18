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Arsenal FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traducido por

Paul Merson elogia al jugador estrella del Arsenal, calificándolo de «absolutamente excepcional», tras la victoria ante el Bayer Leverkusen

Paul Merson ha destacado especialmente a Declan Rice tras la contundente victoria por 2-0 del Arsenal sobre el Bayer Leverkusen en el Emirates Stadium. La victoria aseguró el pase de los Gunners a los cuartos de final de la Liga de Campeones con un marcador global de 3-1, lo que mantiene vivas sus esperanzas de lograr un histórico cuádruple.

  • Merson, impresionado por el «auténtico equipo» del Arsenal

    El Arsenal hizo gala de su estilo en el norte de Londres para arrollar al equipo de Kasper Hjulmand, y el exjugador estrella de los Gunners, Merson, cree que la actual plantilla está rindiendo a un nivel impresionante. En declaraciones a Sky Sports, el comentarista elogió efusivamente el esfuerzo colectivo que ha llevado a los Gunners a alcanzar los cuartos de final de la máxima competición europea por tercer año consecutivo.

    «El Arsenal jugó muy bien en algunos momentos. Simplemente están en racha», dijo Merson. «No quiero decir "máquina" porque es irrespetuoso, pero esta es una máquina que puede hacerlo todo. Son un equipo de verdad. Fue una actuación brillante. A por los cuartos de final. Ben White estuvo sólido. Sea quien sea el que salga, cumple con su trabajo».

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    Rice se lleva la calificación de «sobresaliente» tras su impresionante actuación

    Aunque todo el equipo recibió elogios, fue Rice quien acaparó los titulares con una actuación magistral en el centro del campo. El internacional inglés coronó su noche con un disparo, controlado con total naturalidad, que se coló por la esquina inferior en el minuto 63, acabando de hecho con cualquier esperanza de remontada del Leverkusen. Merson no tardó en señalar al jugador de 27 años como el artífice de la victoria.

    «¡Menudo gol! El Leverkusen estaba bajo presión. Jarell Quansah realizó una gran defensa y luego el disparo de Viktor Gyokeres fue bloqueado a córner cuando debería haberle pasado el balón a Saka. El córner fue despejado hacia Declan Rice, el balón salía del aire, dio un toque… pensabas que iba a disparar, dio otro toque y luego lo envió al ángulo. Es un remate fenomenal de Declan Rice, quien, una vez más, ha estado absolutamente sobresaliente».

  • Rice reacciona ante los avances en Europa

    Para Rice, la victoria fue una prueba de la capacidad del equipo para hacer frente a un calendario implacable que les ha obligado a jugar cada tres días desde octubre. Declaró a TNT Sports: «Es el tercer año consecutivo que llegamos a cuartos de final. Ha sido una eliminatoria muy reñida a lo largo de los dos partidos, así que hay que darles crédito: nos causaron muchos problemas sobre el terreno de juego, aunque quizá no lo pareciera. Son un equipo muy bueno tácticamente, pero al final nos merecíamos la victoria esta noche. Podríamos haber marcado quizá tres o cuatro goles, pero ganar 2-0 ha sido sólido y estamos muy contentos de haber pasado. Estoy destrozado. No hay descanso. Obviamente, seguimos vivos en todas las competiciones. Es muy agotador, pero cuando tienes una noche como esta, en los octavos de final para pasar a cuartos, encuentras la energía y la forma de ganar, y sigues haciéndolo, así que todo va bien».


  • Arsenal FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Los Gunners ponen su mirada en el Sporting y en los títulos

    Esta victoria da lugar a un interesante enfrentamiento en cuartos de final contra el Sporting de Lisboa, pero el Arsenal debe centrar ahora su atención en las competiciones nacionales. Con la lucha por el título de la Premier League en pleno apogeo, los Gunners también se están preparando para la gran final de la Carabao Cup contra el Manchester City este fin de semana. El impulso adquirido gracias a su éxito europeo supone el trampolín perfecto para un posible final de temporada repleto de trofeos.

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