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Paul Merson elogia al jugador estrella del Arsenal, calificándolo de «absolutamente excepcional», tras la victoria ante el Bayer Leverkusen
Merson, impresionado por el «auténtico equipo» del Arsenal
El Arsenal hizo gala de su estilo en el norte de Londres para arrollar al equipo de Kasper Hjulmand, y el exjugador estrella de los Gunners, Merson, cree que la actual plantilla está rindiendo a un nivel impresionante. En declaraciones a Sky Sports, el comentarista elogió efusivamente el esfuerzo colectivo que ha llevado a los Gunners a alcanzar los cuartos de final de la máxima competición europea por tercer año consecutivo.
«El Arsenal jugó muy bien en algunos momentos. Simplemente están en racha», dijo Merson. «No quiero decir "máquina" porque es irrespetuoso, pero esta es una máquina que puede hacerlo todo. Son un equipo de verdad. Fue una actuación brillante. A por los cuartos de final. Ben White estuvo sólido. Sea quien sea el que salga, cumple con su trabajo».
- AFP
Rice se lleva la calificación de «sobresaliente» tras su impresionante actuación
Aunque todo el equipo recibió elogios, fue Rice quien acaparó los titulares con una actuación magistral en el centro del campo. El internacional inglés coronó su noche con un disparo, controlado con total naturalidad, que se coló por la esquina inferior en el minuto 63, acabando de hecho con cualquier esperanza de remontada del Leverkusen. Merson no tardó en señalar al jugador de 27 años como el artífice de la victoria.
«¡Menudo gol! El Leverkusen estaba bajo presión. Jarell Quansah realizó una gran defensa y luego el disparo de Viktor Gyokeres fue bloqueado a córner cuando debería haberle pasado el balón a Saka. El córner fue despejado hacia Declan Rice, el balón salía del aire, dio un toque… pensabas que iba a disparar, dio otro toque y luego lo envió al ángulo. Es un remate fenomenal de Declan Rice, quien, una vez más, ha estado absolutamente sobresaliente».
Rice reacciona ante los avances en Europa
Para Rice, la victoria fue una prueba de la capacidad del equipo para hacer frente a un calendario implacable que les ha obligado a jugar cada tres días desde octubre. Declaró a TNT Sports: «Es el tercer año consecutivo que llegamos a cuartos de final. Ha sido una eliminatoria muy reñida a lo largo de los dos partidos, así que hay que darles crédito: nos causaron muchos problemas sobre el terreno de juego, aunque quizá no lo pareciera. Son un equipo muy bueno tácticamente, pero al final nos merecíamos la victoria esta noche. Podríamos haber marcado quizá tres o cuatro goles, pero ganar 2-0 ha sido sólido y estamos muy contentos de haber pasado. Estoy destrozado. No hay descanso. Obviamente, seguimos vivos en todas las competiciones. Es muy agotador, pero cuando tienes una noche como esta, en los octavos de final para pasar a cuartos, encuentras la energía y la forma de ganar, y sigues haciéndolo, así que todo va bien».
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Los Gunners ponen su mirada en el Sporting y en los títulos
Esta victoria da lugar a un interesante enfrentamiento en cuartos de final contra el Sporting de Lisboa, pero el Arsenal debe centrar ahora su atención en las competiciones nacionales. Con la lucha por el título de la Premier League en pleno apogeo, los Gunners también se están preparando para la gran final de la Carabao Cup contra el Manchester City este fin de semana. El impulso adquirido gracias a su éxito europeo supone el trampolín perfecto para un posible final de temporada repleto de trofeos.
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